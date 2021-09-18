Фирма, которая отвечает за реставрацию собора, сообщила, что специалисты закончили последний этап работы над укреплением конструкций. Процедура длилась с апреля 2019 года.

Заметьте Реставрация Нотр-Дама: скрытая опасность и реально ли восстановить собор до 2024 года

План реставрации уже подготовили.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери: главное

  • Пожар в главной святыни Франции вспыхнул 15 апреля 2019 года.
  • Ликвидировать пожар удалось лишь 16 апреля.
  • Пламя разрушило верхнюю часть шпиля, часы и значительную часть кровли собора. Кроме того, сильно пострадали витражи.
  • К счастью, часть святынь удалось спасти. В частности, терновый венец Иисуса Христа.
  • Президент Франции Эмануэль Макрон пообещал, что "мы восстановим собор Нотр-Дам. Все вместе. Это часть нашей французской судьбы".

Нотр-Дам: история

  • Собор Нотр-Дам в Париже – уникальный объект культурного наследия человечества.
  • Его строительство началось еще в далеком 1 163 году и длилось почти 2 века.
  • Во времена Французской революции экстремисты повредили святыню и уничтожили несколько бесценных скульптур.
  • Тогда собор превратили в склад для хранения продуктов.
  • Второй раз освятили собор только в 1802 году.