Фирма, которая отвечает за реставрацию собора, сообщила, что специалисты закончили последний этап работы над укреплением конструкций. Процедура длилась с апреля 2019 года.
Заметьте Реставрация Нотр-Дама: скрытая опасность и реально ли восстановить собор до 2024 года
План реставрации уже подготовили.
Пожар в Соборе Парижской Богоматери: главное
- Пожар в главной святыни Франции вспыхнул 15 апреля 2019 года.
- Ликвидировать пожар удалось лишь 16 апреля.
- Пламя разрушило верхнюю часть шпиля, часы и значительную часть кровли собора. Кроме того, сильно пострадали витражи.
- К счастью, часть святынь удалось спасти. В частности, терновый венец Иисуса Христа.
- Президент Франции Эмануэль Макрон пообещал, что "мы восстановим собор Нотр-Дам. Все вместе. Это часть нашей французской судьбы".
Нотр-Дам: история
- Собор Нотр-Дам в Париже – уникальный объект культурного наследия человечества.
- Его строительство началось еще в далеком 1 163 году и длилось почти 2 века.
- Во времена Французской революции экстремисты повредили святыню и уничтожили несколько бесценных скульптур.
- Тогда собор превратили в склад для хранения продуктов.
- Второй раз освятили собор только в 1802 году.