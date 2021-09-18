Фірма, яка відповідає за реставрацію собору, повідомила, що фахівці закінчили останній етап роботи над укріпленням конструкцій. Процедура тривала з квітня 2019 року.
Зауважте Реставрація Нотр-Даму: прихована небезпека та чи реально відновити собор до 2024 року
План реставрації вже підготували.
Пожежа у Соборі Паризької Богоматері: головне
- Пожежа у головній святині Франції спалахнула 15 квітня 2019 року.
- Ліквідувати пожежу вдалося лише 16 квітня.
- Полум'я зруйнувало верхню частину шпиля, годинник і значну частину покрівлі собору. Окрім того, сильно постраждали вітражі.
- На щастя, частину святинь вдалося врятувати. Зокрема, терновий вінець Ісуса Христа.
- Президент Франції Емануель Макрон пообіцяв, що "ми відновимо собор Нотр-Дам. Всі разом. Це частина нашої французької долі".
Нотр-Дам: історія
- Собор Нотр-Дам у Парижі – унікальний об'єкт культурної спадщини людства.
- Його будівництво розпочалося ще у далекому 1163 році і тривало майже 2 століття.
- У часи Французької революції екстремісти пошкодили святиню та знищили декілька неоціненних скульптур.
- Тоді собор перетворили на склад для зберігання продуктів.
- Вдруге освятили собор лише у 1802 році.