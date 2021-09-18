Фірма, яка відповідає за реставрацію собору, повідомила, що фахівці закінчили останній етап роботи над укріпленням конструкцій. Процедура тривала з квітня 2019 року.

Зауважте Реставрація Нотр-Даму: прихована небезпека та чи реально відновити собор до 2024 року

План реставрації вже підготували.

Пожежа у Соборі Паризької Богоматері: головне

Пожежа у головній святині Франції спалахнула 15 квітня 2019 року.

Ліквідувати пожежу вдалося лише 16 квітня.

Полум'я зруйнувало верхню частину шпиля, годинник і значну частину покрівлі собору. Окрім того, сильно постраждали вітражі.

На щастя, частину святинь вдалося врятувати. Зокрема, терновий вінець Ісуса Христа.

Президент Франції Емануель Макрон пообіцяв, що "ми відновимо собор Нотр-Дам. Всі разом. Це частина нашої французької долі".

Нотр-Дам: історія