Фірма, яка відповідає за реставрацію собору, повідомила, що фахівці закінчили останній етап роботи над укріпленням конструкцій. Процедура тривала з квітня 2019 року.

Зауважте Реставрація Нотр-Даму: прихована небезпека та чи реально відновити собор до 2024 року

План реставрації вже підготували.

Пожежа у Соборі Паризької Богоматері: головне

  • Пожежа у головній святині Франції спалахнула 15 квітня 2019 року.
  • Ліквідувати пожежу вдалося лише 16 квітня.
  • Полум'я зруйнувало верхню частину шпиля, годинник і значну частину покрівлі собору. Окрім того, сильно постраждали вітражі.
  • На щастя, частину святинь вдалося врятувати. Зокрема, терновий вінець Ісуса Христа.
  • Президент Франції Емануель Макрон пообіцяв, що "ми відновимо собор Нотр-Дам. Всі разом. Це частина нашої французької долі".

Нотр-Дам: історія

  • Собор Нотр-Дам у Парижі – унікальний об'єкт культурної спадщини людства.
  • Його будівництво розпочалося ще у далекому 1163 році і тривало майже 2 століття.
  • У часи Французької революції екстремісти пошкодили святиню та знищили декілька неоціненних скульптур.
  • Тоді собор перетворили на склад для зберігання продуктів.
  • Вдруге освятили собор лише у 1802 році.