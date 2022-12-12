Канцлер уже дважды говорил с Путиным

Сначала политик напомнил, что дважды общался с Путиным с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину. В апреле он даже приезжал в Москву и стал первым европейским лидером, посетившим Россию за время войны.

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Тогда Путин лично общался с Негаммером. До этого политики не встречались и даже не проводили телефонных разговоров.

Второй раз канцлер Австрии общался с Путиным по телефону в мае. Они обсуждали обмен пленными, экспорт зерна и гуманитарный кризис.

Австрия продолжает настаивать на своей "нейтральности"

Мы нейтральная страна, имеем особый статус в ЕС, и именно поэтому мне было важно попытаться сыграть посредническую роль в переговорах,

– отметил канцлер.

Негаммер неоднократно отмечал, что его страна сохраняет нейтралитет в вопросах войны. Однако по некоторым вопросам Вена имеет четкую позицию.

"Необходимы гуманитарные коридоры, прекращение огня и полное расследование военных преступлений", – добавил Негаммер.

Примите во внимание! Единственными странами, отказавшимися предоставлять Украине оружие для борьбы с российскими оккупантами, стали Австрия и Венгрия. В то время как некоторые страны ради предоставления ВСУ военной помощи даже изменяют законодательство, Вена и Будапешт решили попытаться "сохранить нейтралитет".

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