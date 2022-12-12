Канцлер уже дважды говорил с Путиным
Сначала политик напомнил, что дважды общался с Путиным с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину. В апреле он даже приезжал в Москву и стал первым европейским лидером, посетившим Россию за время войны.
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Тогда Путин лично общался с Негаммером. До этого политики не встречались и даже не проводили телефонных разговоров.
Второй раз канцлер Австрии общался с Путиным по телефону в мае. Они обсуждали обмен пленными, экспорт зерна и гуманитарный кризис.
Австрия продолжает настаивать на своей "нейтральности"
Мы нейтральная страна, имеем особый статус в ЕС, и именно поэтому мне было важно попытаться сыграть посредническую роль в переговорах,
– отметил канцлер.
Негаммер неоднократно отмечал, что его страна сохраняет нейтралитет в вопросах войны. Однако по некоторым вопросам Вена имеет четкую позицию.
"Необходимы гуманитарные коридоры, прекращение огня и полное расследование военных преступлений", – добавил Негаммер.
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Мирные переговоры между Украиной и Россией пока невозможны
- Несмотря на попытки некоторых мировых лидеров склонить Украину к переговорам, украинская сторона настаивает на их невозможности, пока Россия полностью не выведет свою технику и вооружение из нашей страны.
- Кроме того, Украина имеет инициативу на поле боя, ВСУ делают все возможное, чтобы прогнать оккупантов. Поэтому переговоры продолжаются, но на фронте.
- К слову, президент США Джозеф Байден недавно тоже не исключил возможности переговоров с Путиным. Однако только если диктатор проявит заинтересованность в том, чтобы прекратить войну в Украине. В Москве ответили, что не готовы выводить войска, а потому переговоры – невозможны.