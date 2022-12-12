Канцлер уже двічі говорив із Путіним
Спершу політик нагадав, що двічі спілкувався з Путіним від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У квітні він навіть приїздив у Москву і став першим європейським лідером, який відвідав Росію за час війни.
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Тоді Путін особисто спілкувався з Негаммером. До цього політики не зустрічалися і навіть не проводили телефонні розмови.
Вдруге канцлер Австрії спілкувався з Путіним телефоном у травні. Вони обговорювали обмін полоненими, експорт зерна та гуманітарну кризу.
Австрія й далі наполягає на своїй "нейтральності"
Ми нейтральна країна, маємо особливий статус у ЄС, і саме з цієї причини мені було важливо спробувати відіграти посередницьку роль у переговорах,
– зазначив канцлер.
Негаммер неодноразово наголошував, що його країна зберігає нейтралітет у питаннях війни. Однак, щодо деяких питань Відень має чітку позицію.
"Необхідні гуманітарні коридори, припинення вогню та повне розслідування військових злочинів", – додав Негаммер.
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Мирні переговори між Україною та Росією наразі неможливі
- Попри намагання деяких світових лідерів схилити Україну до переговорів, українська сторона наполягає на їх неможливості доти, поки Росія повністю не виведе свою техніку та озброєння з нашої країни.
- Крім того, Україна наразі має ініціативу на полі бою, ЗСУ роблять усе можливе, аби прогнати окупантів. Тож переговори наразі таки тривають, але на фронті.
- До слова, президент США Джозеф Байден нещодавно теж не виключив можливості переговорів з Путіним. Однак лише, якщо диктатор виявить зацікавленість у тому, щоб припинити війну в Україні. У Москві відповіли, що не готові виводити війська, а відтак переговори – неможливі.