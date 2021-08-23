Канцлер Австрии направил Кличко поздравления украинцам с Днем Независимости

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц поздравил украинцев и лично мэра Киева, лидера партии "УДАР" Виталия Кличко с Днем Независимости Украины.

В своем видеообращении Себастиан Курц особо отметил, что в последние годы в Киеве и других городах страны много сделано для модернизации государства, внедрения реформ, чтобы Украина двигалась в правильном направлении.

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Курц подчеркнул, что Украина имеет величественную историю.

Уважаемые дамы и господа, уважаемый мэр, дорогой Виталий! Я рад поздравлять вас с 30-й годовщиной Независимости Украины! Украина имеет величественную историю. Особенно в последние годы в Киеве и других городах страны много сделано для модернизации государства, внедрения реформ, чтобы Украина двигалась в правильном направлении,

– говорится в поздравлении.

Себастьян Курц также заверил, что Австрия всегда была надежным партнером Украины, и подчеркнул, что так будет и в будущем.

"Я хочу поздравить всех украинцев и украинок с 30-летием Независимости Украины и пожелать всего наилучшего на будущее и для развития вашей страны. Всего наилучшего и успехов вам!" – пожелал федеральный канцлер Австрии.