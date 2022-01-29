Ситуация между Украиной и Россией якобы является драйвером цен на газ в Европе. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
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Конечно, конфликтная ситуация между Украиной и Россией также является драйвером цены на газ. Ситуация более чем напряженная,
– заявил он.
Также Нехаммер утверждает, что есть все больше признаков достаточных военных мощностей России для частичного вторжения.
Энергетический кризис в Европе
- В Еврокомиссии сообщали, что цены на газ останутся высокими в ближайшее время. Мол, геополитическая напряженность усиливает тенденцию.
- Также российский "Газпром" остановил поставки газа в Польшу через Украину. Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины.
- В то же время США заявляли, что готовы обеспечивать Европу альтернативными поставками газа. Такой вариант будут рассматривать, если этого потребует ситуация.
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