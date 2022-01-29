Ситуація між Україною та Росією нібито є драйвером цін на газ у Європі. Про це заявив канцлер Австрії Карл Нехаммер.

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Звичайно, конфліктна ситуація між Україною і Росією є також драйвером ціни на газ. Ситуація там більш ніж напружена,

– заявив він.

Також Нехаммер стверджує, що є все більше ознак достатніх військових потужностей Росії для часткового вторгнення.

Енергетична криза у Європі

У Єврокомісії повідомляли, що ціни на газ залишаться високими найближчим часом. Мовляв, геополітична напруженість посилює тенденцію.

Також російський "Газпром" зупинив постачання газу до Польщі через Україну. Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України.

Водночас США заявляли, що готові забезпечувати Європу альтернативним постачанням газу. Такий варіант розглядатимуть, якщо цього вимагатиме ситуація.

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