Ситуація між Україною та Росією нібито є драйвером цін на газ у Європі. Про це заявив канцлер Австрії Карл Нехаммер.
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Звичайно, конфліктна ситуація між Україною і Росією є також драйвером ціни на газ. Ситуація там більш ніж напружена,
– заявив він.
Також Нехаммер стверджує, що є все більше ознак достатніх військових потужностей Росії для часткового вторгнення.
Енергетична криза у Європі
- У Єврокомісії повідомляли, що ціни на газ залишаться високими найближчим часом. Мовляв, геополітична напруженість посилює тенденцію.
- Також російський "Газпром" зупинив постачання газу до Польщі через Україну. Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України.
- Водночас США заявляли, що готові забезпечувати Європу альтернативним постачанням газу. Такий варіант розглядатимуть, якщо цього вимагатиме ситуація.
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