Об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Цви Зильбер. По его мнению, осторожность западных политиков в предоставлении Украине дальнобойного оружия связана с ядерным шантажом Кремля.

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Причина опасений Германии

Любой политик должен предусматривать последствия своих решений для будущего, учитывая возможные риски. Особенно это касается такого непростого вопроса, как передача тяжелого вооружения из армейских резервов.

"Канцлер Германии Олиф Шольц – пример не самого смелого политика. Он типичный функционер, у которого есть свои страхи и фобии, связанные с якобы вовлечением Германии в войну с Россией", – убежден Зильбер.

Это типичная ситуация для Запада, когда в политику приходят незаметные люди, не обладающие значительными лидерскими качествами. Также это одна из причин, почему в Европе растет уровень поддержки популистов, которые часто ведут себя на публике более ярко.

Цви Зильбер о проблемах с предоставлением ракет Taurus: смотрите видео

Что говорят другие немецкие политики о предоставлении Taurus

Ранее по этому поводу также высказывалась министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. По ее словам, передача авиационных ракет Taurus не состоялась, потому что проверки обнаружили, что немецкое оружие находилось не в должном состоянии. В то же время депутаты Бундестага еще в августе призвали немецкое правительство ускорить предоставление дальнобойных ракет, объясняя, что они крайне необходимы для успешного наступления ВСУ. На это чиновники ответили, что для использования ракет нужно пройти 3-месячное обучение.

Почему Запад до сих пор боится России

Следует помнить, что Германия является второй страной после Соединенных Штатов по уровню предоставления военной помощи.

Впрочем, в мире до сих пор существует мнение о том, что "не стоит злить Россию", которую продвигает, в том числе и Илон Маск. Сторонники этого мнения утверждают, что Россию нужно умиротворять из-за угрозы ядерной войны.

"К сожалению, террористическая тактика Путина продолжает работать. Современные западные политики привыкли не разрешать кризисные ситуации, а контролировать их для уменьшения негативных последствий. Ядерная дубинка российского диктатора фактически держит весь мир в заложниках, заставляя Запад считаться с собой", – объяснил журналист.

Что еще известно о ракетах Taurus