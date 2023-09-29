Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер. На його думку, обережність західних політиків у наданні Україні далекобійної зброї пов'язана із ядерним шантажем Кремля.

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Причина побоювань Німеччини

Будь-який політик має передбачати наслідки своїх рішень для майбутнього, зважуючи можливі ризики. Особливо це стосується такого непростого питання, як передання важкого озброєння з армійських резервів.

"Канцлер Німеччини Оліф Шольц – приклад не найсміливішого політика. Він типовий функціонер, у якого є свої страхи та фобії, пов’язані з нібито втягненням Німеччини у війну з Росією", – переконаний Зільбер.

Це типова ситуація для Заходу, коли в політику приходять непримітні люди, що не володіють значними лідерськими якостями. Також це є однією з причин, чому у Європі зростає рівень підтримки популістів, які часто поводяться на публіці більш яскраво.

Цві Зільбер про проблеми з наданням ракет Taurus: дивіться відео

Що говорять інші німецькі політики про надання Taurus

Раніше з цього приводу також висловлювалась міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. За її словами, передача авіаційних ракет Taurus не відбулася, тому що перевірки виявили, що німецька зброя перебувала не в належному стані. Водночас депутати Бундестагу ще в серпні закликали німецький уряд пришвидшити надання далекобійних ракет, пояснюючи, що вони є вкрай необхідними для успішного наступу ЗСУ. На це урядовці відповіли, що для використання ракет потрібно пройти 3-місячне навчання.

Чому Захід досі боїться Росії

Варто пам’ятати, що Німеччина є другою країною після Сполучених Штатів за рівнем надання військової допомоги.

Втім, у світі досі побутує думка про те, що "не варто злити Росію", яку просуває зокрема й Ілон Маск. Прихильники цієї думки стверджують, що Росію потрібно “вмиротворювати” через загрозу ядерної війни.

"На жаль, терористична тактика Путіна продовжує працювати. Сучасні західні політики звикли не вирішувати кризові ситуації, а контролювати їх для зменшення негативних наслідків. Ядерна дубинка російського диктатора, фактично, тримає увесь світ у заручниках, змушуючи Захід рахуватися із собою", – пояснив журналіст.

Що ще відомо про ракети Taurus