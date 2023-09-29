Відповідне рішення ухвалили під час 67-ї сесії Генеральної конференції МАГАТЕ 69 країн. Резолюцію було запропоновано Канадою, Фінляндією та Коста-Рікою.

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МАГАТЕ закликала Росію залишити Запорізьку АЕС

Так, вона закликає Росію до негайного виведення всього військового та іншого неуповноваженого персоналу із ЗАЕС та повернення станції під повний контроль компетентних органів України.

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Ми вдячні нашим партнерам, кожній країні за голос на підтримку дотримання гарантій забезпечення ядерної та радіаційної безпеки. Прийняття України до Ради керуючих МАГАТЕ, а також cхвалення резолюції, яка закликає до повернення нашої ЗАЕС під контроль України - доказ того, що цивілізований світ – з нами,

– зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Очільник Міненерго також подякував генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі за зусилля, які докладаються Агентством для врегулювання ситуації довкола окупованої ЗАЕС.

Ситуація на ЗАЕС сьогодні