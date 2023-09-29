Соответствующее решение было принято во время 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ 69 стран. Резолюция была предложена Канадой, Финляндией и Коста-Рикой.
Обратите внимание "Парадокс": Украина поставляла дизтопливо на оккупированную Запорожскую АЭС
МАГАТЭ призвала Россию покинуть Запорожскую АЭС
Так, она призывает Россию к немедленному выводу всего военного и другого неуполномоченного персонала из ЗАЭС и возвращению станции под полный контроль компетентных органов Украины.
Мы благодарны нашим партнерам каждой стране за голос в поддержку соблюдения гарантий обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Принятие Украины в Совет управляющих МАГАТЭ, а также одобрение резолюции, призывающей к возвращению нашей ЗАЭС под контроль Украины - доказательство того, что цивилизованный мир – с нами,
– отметил министр энергетики Герман Галущенко.
Глава Минэнерго также поблагодарил генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси за усилия, прилагаемые Агентством для урегулирования ситуации вокруг оккупированной ЗАЭС.
Ситуация на ЗАЭС сегодня
- Недавно Герман Галущенко рассказал, что Украина покупала и возила дизельное топливо на оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. В общем было доставлено около 500 тонн дизеля.
- Ранее МАГАТЭ наконец признала, что российские оккупанты заминировали Запорожскую АЭС. Кроме того, в ООН отметили, что на захваченных территориях враг пытает украинцев до смерти.
- Кстати, на оккупированной россиянами территории Запорожской атомной электростанции остаются мины. В МАГАТЭ также выразили обеспокоенность из-за недостаточной укомплектованности станции персоналом.