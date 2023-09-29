Соответствующее решение было принято во время 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ 69 стран. Резолюция была предложена Канадой, Финляндией и Коста-Рикой.

Обратите внимание "Парадокс": Украина поставляла дизтопливо на оккупированную Запорожскую АЭС

МАГАТЭ призвала Россию покинуть Запорожскую АЭС

Так, она призывает Россию к немедленному выводу всего военного и другого неуполномоченного персонала из ЗАЭС и возвращению станции под полный контроль компетентных органов Украины.

Все об угрозе теракта на ЗАЭС читайте в нашем телеграме.

Мы благодарны нашим партнерам каждой стране за голос в поддержку соблюдения гарантий обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Принятие Украины в Совет управляющих МАГАТЭ, а также одобрение резолюции, призывающей к возвращению нашей ЗАЭС под контроль Украины - доказательство того, что цивилизованный мир – с нами,

– отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Глава Минэнерго также поблагодарил генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси за усилия, прилагаемые Агентством для урегулирования ситуации вокруг оккупированной ЗАЭС.

Ситуация на ЗАЭС сегодня