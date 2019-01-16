Канцлер Австрии исключил возможность новых переговоров по Brexit

Себастьян Курц заявил, что австрийская сторона исключает возможность новых переговоров по соглашению о выходе Великобритании из состава ЕС после голосования британского парламента.

Об этом сообщил австрийский канцлер сообщил в своем Twitter.

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Я сожалею о результате голосования по Brexit. Теперь после голосования в британском парламенте мяч находится на стороне Лондона. В любом случае, новых переговоров по соглашению по Brexit не будет,

– написал Курц.

Он отметил, что цель по-прежнему заключается в том, чтобы избежать "жесткого" Brexit и рассчитывать на максимально тесное сотрудничество с Великобританией в будущем.

Во вторник, 15 января британский парламент не поддержал соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

Теперь у премьер-министра Великобритании Терезы Мэй есть три дня, чтобы предложить парламенту план Б. Не исключена ситуация, что Великобритания выйдет из ЕС без заключения соглашения, проведет повторный референдум, вернется к переговорам с ЕС или проведет внеочередные всеобщие выборы