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      Канцлер Австрии исключил возможность новых переговоров по Brexit

      6 Читати новину українською
      Себастьян Курц
      Себастьян Курц / Фото з відкритих джерел

      Себастьян Курц заявил, что австрийская сторона исключает возможность новых переговоров по соглашению о выходе Великобритании из состава ЕС после голосования британского парламента.

      Об этом сообщил австрийский канцлер сообщил в своем Twitter.

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      Я сожалею о результате голосования по Brexit. Теперь после голосования в британском парламенте мяч находится на стороне Лондона. В любом случае, новых переговоров по соглашению по Brexit не будет,
      – написал Курц.

      Он отметил, что цель по-прежнему заключается в том, чтобы избежать "жесткого" Brexit и рассчитывать на максимально тесное сотрудничество с Великобританией в будущем.

      Во вторник, 15 января британский парламент не поддержал соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

      Теперь у премьер-министра Великобритании Терезы Мэй есть три дня, чтобы предложить парламенту план Б. Не исключена ситуация, что Великобритания выйдет из ЕС без заключения соглашения, проведет повторный референдум, вернется к переговорам с ЕС или проведет внеочередные всеобщие выборы

       

      Теги: Brexit Великобритания Австрия Новости политики
      Источник: 24 Канал
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