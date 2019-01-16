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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС BREXIT

      Канцлер Австрії виключив можливість нових переговорів по Brexit

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      Себастьян Курц
      Себастьян Курц / Фото з відкритих джерел

      Себастьян Курц заявив, що австрійська сторона виключає можливість нових переговорів щодо угоди про вихід Великобританії зі складу ЄС після голосування британського парламенту.

      Про це повідомило австрійський канцлер повідомив у своєму Twitter.

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      Я жалкую про результат голосування щодо Brexit. Тепер після голосування в британському парламенті м'яч знаходиться на стороні Лондона. У будь-якому випадку, нових переговорів щодо угоди по Brexit не буде,
      – написав Курц.

      Він наголосив, що мета як і раніше полягає в тому, щоб уникнути "жорсткого" Brexit і розраховувати на максимально тісну співпрацю з Великобританією в майбутньому.

      У вівторок, 15 січня британський парламент не підтримав угоду про вихід Великобританії з ЄС.

      Тепер у прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей є три дні, щоб запропонувати парламенту план Б. Не виключена ситуація, що Великобританія вийде з ЄС без укладання угоди, проведе повторний референдум, повернеться до переговорів з ЄС або проведе позачергові загальні вибори

       

      Теги: Новини політики Австрія Великобританія Brexit
      Джерело: 24 Канал
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