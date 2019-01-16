Канцлер Австрії виключив можливість нових переговорів по Brexit

Себастьян Курц заявив, що австрійська сторона виключає можливість нових переговорів щодо угоди про вихід Великобританії зі складу ЄС після голосування британського парламенту.

Про це повідомило австрійський канцлер повідомив у своєму Twitter.

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Я жалкую про результат голосування щодо Brexit. Тепер після голосування в британському парламенті м'яч знаходиться на стороні Лондона. У будь-якому випадку, нових переговорів щодо угоди по Brexit не буде,

– написав Курц.

Він наголосив, що мета як і раніше полягає в тому, щоб уникнути "жорсткого" Brexit і розраховувати на максимально тісну співпрацю з Великобританією в майбутньому.

У вівторок, 15 січня британський парламент не підтримав угоду про вихід Великобританії з ЄС.

Тепер у прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей є три дні, щоб запропонувати парламенту план Б. Не виключена ситуація, що Великобританія вийде з ЄС без укладання угоди, проведе повторний референдум, повернеться до переговорів з ЄС або проведе позачергові загальні вибори