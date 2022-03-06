Канделаки объявят в международный розыск, – генпрокурор Венедиктова

Российская телеведущая Тина Канделаки в соцсетях транслировала идеи Кремля и призвала читателей верить только официальным российским источникам. В Украине у телеведущей – статус подозреваемой в преступлении.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова. Она обратилась к Канделаки на русском языке.

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Прокуроры проанализировали телеграм-канал ведущей

Венедиктова отметила, что многие украинцы раньше ждали проектов с участием Канделаки. Однако российская телеведущая повела себя совсем не в стиле программы "Самый умный", которую вела.

Прокуроры, проанализировав контент телеграм-канала, принадлежащего вам (Канделаки – 24 канал), крайне удивились – вы являетесь одним из ключевых "распространителей" идей и лозунгов кремлевской военной машины,

– написала Венедиктова.

Ведущая, например, писала, что к власти в Украине "должен вернуться Янукович", ведь, мол, как раз 8 лет прошло.

У Канделаки – статус подозреваемой

Венедиктова предупредила Канделаки, что у нее в Украине статус лица, подозреваемого в совершении преступления. Украинские прокуроры инициируют объявление ведущей в международный розыск.

Примеры ерунды, которые писала Канделаки / Фото Ирины Венедиктовой

Еще порция писанины Канделаки / Фото Ирины Венедиктовой

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