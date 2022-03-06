Канделаки объявят в международный розыск, – генпрокурор Венедиктова
Источник:фейсбук Ирины Венедиктовой
Российская телеведущая Тина Канделаки в соцсетях транслировала идеи Кремля и призвала читателей верить только официальным российским источникам. В Украине у телеведущей – статус подозреваемой в преступлении.
Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова. Она обратилась к Канделаки на русском языке.
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Прокуроры проанализировали телеграм-канал ведущей
Венедиктова отметила, что многие украинцы раньше ждали проектов с участием Канделаки. Однако российская телеведущая повела себя совсем не в стиле программы "Самый умный", которую вела.
Прокуроры, проанализировав контент телеграм-канала, принадлежащего вам (Канделаки – 24 канал), крайне удивились – вы являетесь одним из ключевых "распространителей" идей и лозунгов кремлевской военной машины,
– написала Венедиктова.
Ведущая, например, писала, что к власти в Украине "должен вернуться Янукович", ведь, мол, как раз 8 лет прошло.
У Канделаки – статус подозреваемой
Венедиктова предупредила Канделаки, что у нее в Украине статус лица, подозреваемого в совершении преступления. Украинские прокуроры инициируют объявление ведущей в международный розыск.
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