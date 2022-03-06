Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова. Вона звернулась до Канделакі російською мовою.

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Прокурори проаналізували телеграм-канал ведучої

Венедіктова зазначила, що багато українців раніше чекали на проєкти за участю Канделакі. Проте російська телеведуча повела себе зовсім не в стилі програми "Найрозумніший", яку вела.

Прокурори, проаналізувавши контент телеграм каналу, що належить вам (Канделакі – 24 канал), вкрай здивувалися – ви є одним із ключових "розповсюджувачів" ідей та гасел кремлівської військової машини,

– написала Венедіктова.

Ведуча, наприклад, писала, що до влади в Україні "має повернутись Янукович", адже, мовляв, якраз 8 років пройшло.

У Канделакі – статус підозрюваної

Венедіктова попередила Канделакі, що в неї в Україні – статус особи, що підозрюється в скоєнні злочину. Українські прокурори ініціюють оголошення ведучої в міжнародний розшук.

Приклади нісенітниць, які писала Канделакі / Фото Ірини Венедіктової

Ще порція писанини Канделакі / Фото Ірини Венедіктової