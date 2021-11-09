Кандидат в главы МИД Чехии против назначения послом в Украине пророссийского дипломата

Кандидат в министры иностранных дел Чехии Ян Липавский выступил против назначения послом в Украине Петра Перунчика. Последний сделал карьеру при президенте Милоше Земанове и отвечал за "пророссийское направление".

Об этом Липавский сообщил в интервью чешским СМИ.

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Под вопросом – назначение послов в Украине и Финляндии

Будущий министр подчеркнул, что хочет пересмотреть предложенные ранее кандидатуры. В частности, говорится о назначении Адама Войтеха послом в Финляндию. Также вызывает сомнения у Липавского кандидатура замдиректора международного департамента администрации президента Петра Пирунчика – как посла Чехии в Украине.

Я очень критично отношусь к его назначению. В Украине очень тщательно следят за заявлениями президента против оккупированного Россией Крыма. Все эти высказывания очень негативно воспринимаются в Украине.

– сказал Липавский.

У президента Чехии не сложились отношения с Украиной

Дипломат подчеркнул, что у Чехии – прекрасные отношения с Украиной, однако с этим не сложилось у чешского президента Милоша Земана. Пирунчик является ставленником Земана и поэтому может возникнуть напряжение между Киевом и Прагой.

Прага не передала в Киев запрос на агреман относительно назначения Пирунчика

Кандидатура Пирунчика уже раньше была одобрена рядом Андрея Бабиша. Однако Бабиш проиграл выборы, и его политсила не вошла в коалицию.

По информации СМИ, Прага не передала в Киев запрос на агреман о назначении Пирунчика послом.

Что такое агреман Это предварительное согласие правительства государства пребывания на принятие определенного лица как главы дипломатического представительства другого государства. Это предварительное согласие правительства государства пребывания на принятие определенного лица как главы дипломатического представительства другого государства.

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Президент Земан не может исполнять свои обязанности

Президент Милош Земан в октябре попал в реанимацию. Из-за плохого состояния здоровья главы государства в Чехии начали процесс отстранения Земана от исполнения обязанностей. У политика диагностировали цирроз, ему установили зонд для кормления.