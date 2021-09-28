Социал-демократ согласился выполнить просьбу журналиста ответить на английском. Это случилось в понедельник, 27 сентября.
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Кандидат в канцлеры Германии удивил прессу своим английским
Шольц ответил на иностранном языке, когда корреспондент британского канала Channel 4 TV попросил ответить на вопросы на английском. Журналист поинтересовался, как долго могут продолжаться переговоры о коалиции и о возможной отправке немецких водителей грузовиков в Великобританию.
"Мы очень много работали, чтобы убедить британцев не оставлять Евросоюз", – ответил Шольц.
Далее еще один британский журналист, отметил: "Пока мы говорим на английском, могу ли я задать еще один вопрос".
Это немецкая пресс-конференция, пожалуйста,
– на английском пошутил кандидат в канцлеры.
Впоследствии немецкий журналист сказал, что "для разнообразия хотел бы задать вопрос на немецком языке".
Поэтому готовность Шольца публично говорить по-английски контрастировала с желанием некоторых других высокопоставленных немецких политиков.
Немецкая пресса потрясена
Ежедневная газета Tagesspiegel написала заголовок к топовому материалу: "Шольц удивляет пресс-конференцию на английском языке".
Издание Rheinische Post также добавил новость в топ и написало: "Первая пресс-конференция на английском языке" показало – Шольц "репетирует" в должности канцлера.
Коротко о выборах в немецкий Бундестаг
- Выборы в Германии прошли 26 сентября. Предварительно известно, что победу одержала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набрав 25,7% голосов. На втором месте – Христианско-демократический союз (CDU) – 18,9%.
- 27 сентября социал-демократы уже заявили, что начнут процесс договоренностей о трехстороннем альянсе.
- В частности кандидат на пост канцлера и лидер СДПГ Олаф Шольц рассказал, что он стремится создать коалицию с "Зелеными" и либеральными "Свободными демократами" (СвДП).
- Кстати, партия Ангелы Меркель Христианско-демократический союз не теряет надежды создать свою коалицию. Известно, что социал-демократы отказываются объединяться с партией Меркель.