Социал-демократ согласился выполнить просьбу журналиста ответить на английском. Это случилось в понедельник, 27 сентября.

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Кандидат в канцлеры Германии удивил прессу своим английским

Шольц ответил на иностранном языке, когда корреспондент британского канала Channel 4 TV попросил ответить на вопросы на английском. Журналист поинтересовался, как долго могут продолжаться переговоры о коалиции и о возможной отправке немецких водителей грузовиков в Великобританию.

"Мы очень много работали, чтобы убедить британцев не оставлять Евросоюз", – ответил Шольц.

Далее еще один британский журналист, отметил: "Пока мы говорим на английском, могу ли я задать еще один вопрос".

Это немецкая пресс-конференция, пожалуйста,

– на английском пошутил кандидат в канцлеры.

Впоследствии немецкий журналист сказал, что "для разнообразия хотел бы задать вопрос на немецком языке".

Обратите внимание! В 2009 году тогдашний лидер "свободных демократов" Гидо Вестервелле отказался отвечать на вопросы на английском корреспонденту BBC. Он сказал: "Мы здесь в Германии". Из-за этого в интернете начали смеяться и говорить касательно готовности Вестервелле быть главой МИД страны.

Поэтому готовность Шольца публично говорить по-английски контрастировала с желанием некоторых других высокопоставленных немецких политиков.

Немецкая пресса потрясена

Ежедневная газета Tagesspiegel написала заголовок к топовому материалу: "Шольц удивляет пресс-конференцию на английском языке".

Издание Rheinische Post также добавил новость в топ и написало: "Первая пресс-конференция на английском языке" показало – Шольц "репетирует" в должности канцлера.

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