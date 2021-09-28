Соціал-демократ погодився виконати прохання журналіста відповісти англійською. Це трапилось у понеділок, 27 вересня.

До теми Ситуація дуже складна, – політолог про призначення нового канцлера Німеччини

Кандидат у канцлери Німеччини здивував пресу своєю англійською

Шольц відповів іноземною мовою, коли кореспондент британського каналу Channel 4 TV попросив відповісти на запитання англійською. Журналіст поцікавився, як довго можуть тривати переговори щодо коаліції і про можливу відправку німецьких водіїв вантажівок до Великої Британії.

"Ми дуже багато працювали, щоб переконати британців не залишати Євросоюз", – відповів Шольц.

Далі ще один британський журналіст, зазначив: "Поки ми говоримо англійською, чи можу я поставити ще одне питання".

Це німецька пресконференція, будь ласка,

– англійською пожартував кандидат у канцлери.

Згодом німецький журналіст сказав, що "для різноманітності хотів би поставити запитання німецькою мовою".

Зверніть увагу! У 2009 році тодішній лідер "вільних демократів" Гідо Вестервелле відмовився відповідати на питання англійською кореспонденту BBC. Він сказав: "Ми тут у Німеччині". Через це в інтернеті почали глузувати й говорити щодо готовності Вестервелле бути главою МЗС країни.

Тож готовність Шольца публічно говорити англійською мовою контрастувала з бажанням деяких інших високопоставлених німецьких політиків.

Німецька преса вражена

Щоденна газета Tagesspiegel написала заголовок до топового матеріалу: "Шольц дивує пресконференцією англійською мовою".

Видання Rheinische Post також додало новину в топ та написало: "Перша пресконференція англійською мовою" показала – Шольц "репетирує" на посаді канцлера.

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