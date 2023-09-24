Важно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не сомневается, что Украина будет в НАТО. Он утверждал, что важно больше не позволить России ставить под угрозу безопасность в Европе.
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Десантис против Украины в Альянсе
Рон Десантис выступил против членства Украины в НАТО. Десантис является действующим губернатором южного штата Флорида, однако он сообщил, что будет кандидатом на предстоящих президентских выборах в США от республиканцев. Он является основным конкурентом Дональда Трампа.
Политик убеждает, будто вступление Украины в Альянс невыгодно для США. Это вызовет только обязательства, а страна ничего не получит.
Я не думаю, что членство в НАТО в наших интересах. Все, что даст, больше обязательств для нас. Итак, если нам прибавляется больше обязательств, какие выгоды мы получаем?
– интересуется Десантис.
Впоследствии он добавил, что США не должны давать Украине чистый чек Украине, если она не использует рычаги влияния, чтобы закончить конфликт.
Украина и НАТО: что известно
- В июле генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Украина вступит в НАТО без Плана действия по членству. Страна получит приглашение, когда согласятся все страны-члены. Однако это произойдет не раньше окончания войны.
- Президент Литвы надеется, что саммит НАТО в Вашингтоне в 2024 году даст "зеленый свет" членству Украины в Североатлантическом альянсе. Глава страны ожидает сотрудничества с Польшей в этом вопросе.
- Вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина убеждена, что Украина будет готова к поступлению в ЕС за два года, а до членства в НАТО – еще раньше. После победы Альянс захочет иметь у себя страну с одной из сильнейших армий, которая будет гарантом безопасности Европы.