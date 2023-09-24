Важливо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не сумнівається, що Україна буде в НАТО. Він стверджував, що важливо більше не дозволити Росії ставити під загрозу безпеку в Європі.

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Десантіс проти України в Альянсі

Рон Десантіс виступив проти членства України у НАТО. Наразі Десантіс є чинним губернатором південного штату Флорида, однак він повідомив, що буде кандидатом на майбутніх президентських виборах у США від республіканців. Він є головним конкурентом Дональда Трампа.

Політик переконує, нібито вступ України в Альянс є невигідним для США. Це викличе лише зобов'язання, а натомість країна нічого не отримає.

Я не думаю, що членство в НАТО є в наших інтересах. Все, що це дасть, більше зобов’язань для нас. Тож якщо нам додається більше зобов’язань, які вигоди ми отримуємо натомість?

– цікавиться Десантіс.

Згодом він додав, що США не мають давати Україні "чистий чек" Україні, якщо вона не використовує важелі впливу, щоб закінчити конфлікт.

Україна та НАТО: що відомо