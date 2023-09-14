Відповідну заяву президент Литви озвучив 13 вересня у Польщі на Криницькому форумі з безпеки та економіки. Варто зауважити, що на саміті Альянсу у 2023 році Україна отримала запевнення від генсека, що Київ отримає запрошення тоді, коли "погодяться всі союзники та будуть виконані умови".

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Що заявив Науседа про Україну в НАТО

Тепер нам належить докласти максимум зусиль, і я дуже сподіваюся на співпрацю Польщі з тим, щоб на Вашингтонському саміті ми змогли допомогти зробити ще один крок уперед і, можливо, "дати зелене світло" членству України в НАТО,

– заявив Гітанас Науседа.

Литовський лідер зауважив, що все до майбутнього членства України в НАТО було створено у Вільнюсі.

"Усе операційне середовище або алгоритм прагнення України до членства в майбутньому було створено у Вільнюсі", – запевнив Науседа.

Коротко про майбутнє членство України в НАТО