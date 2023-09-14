Відповідну заяву президент Литви озвучив 13 вересня у Польщі на Криницькому форумі з безпеки та економіки. Варто зауважити, що на саміті Альянсу у 2023 році Україна отримала запевнення від генсека, що Київ отримає запрошення тоді, коли "погодяться всі союзники та будуть виконані умови".
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Що заявив Науседа про Україну в НАТО
Тепер нам належить докласти максимум зусиль, і я дуже сподіваюся на співпрацю Польщі з тим, щоб на Вашингтонському саміті ми змогли допомогти зробити ще один крок уперед і, можливо, "дати зелене світло" членству України в НАТО,
– заявив Гітанас Науседа.
Литовський лідер зауважив, що все до майбутнього членства України в НАТО було створено у Вільнюсі.
"Усе операційне середовище або алгоритм прагнення України до членства в майбутньому було створено у Вільнюсі", – запевнив Науседа.
Коротко про майбутнє членство України в НАТО
- 10 липня 2023 року глава міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що країни Північноатлантичного альянсу погодилися, що Україна зможе вступити в НАТО без Плану дій щодо членства та за дещо спрощеною процедурою. Мовиться про процедуру аналогічну до тієї, за якою приєдналася Фінляндія.
- Також під час саміту НАТО у Вільнюсі країни "Великої сімки" погодили спільну декларацію про гарантії безпеки для України. Країни G7 погодились забезпечити нашу державу всім необхідним у воєнному протистоянні з Росією.
- На саміті Альянсу у Вільнюсі також вперше відбулось засідання Ради Україна – НАТО, що означає підвищення рівня відносин і крок до майбутнього вступу до Альянсу. Детальніше про результати саміту Альянсу в Вільнюсі читайте за посиланням.