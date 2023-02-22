К претендентам есть вопросы: расследование "Схем" о кандидатах на главу НАБУ

В Украине продолжается конкурс на должность директора Национального антикоррупционного бюро. Сейчас за эту должность соперничает 21 кандидат, и к некоторым из них у журналистов возникли серьезные вопросы.

Ранее НАБУ возглавлял Артем Сытник. Пришедший ему на замену – также будет руководить бюро следующие 7 лет.

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Кто претендует на должность НАБУ

НАБУ расследует коррупционные и другие уголовные преступления, к которым причастны украинские топ-чиновники. И независимость для этого ведомства – это один из главных принципов согласно закону, потому что среди их подозреваемых – народные депутаты, судьи, представители Офиса президента.

Сейчас за эту должность борется 21 кандидат. Это финалисты, которые уже сдали тесты на знание законов и решение логических задач:

Руслан Кравченко

Сергей Гупяк

Вероника Плотникова

Семен Кривонос

Виктор Павлущик

Виталий Власюк

Александр Цивинский

Александр Викул

Александр Рыковцев

Михаил Буртовой

Роман Осипчук

Анатолий Нестерцов

Сергей Наумюк

Игорь Ярчак

Олег Опишняк

Евгений Теницкий

Владимир Церковный

Максим Ворвуль

Юрий Белоусов

Александр Руденко

Роман Удовиченко

Затем они должны пройти собеседования на добродетель и компетентность. После этого останутся 3 кандидата, среди которых Кабмин выберет победителя и, соответственно, нового директора НАБУ.

В биографии некоторых депутатов есть сомнительные факты

Виталий Власюк

В настоящее время он заместитель председателя Киевской областной военной администрации. Власюк знаком с заместителем главы Офиса президента Алексеем Кулебой и заявил, что тот знает о его намерении возглавить ОП и пожелал ему успехов.

Между тем брат Виталия Власюка работает советником в Офисе президента и является секретарем рабочей группы по санкциям против России, которую возглавляет руководитель ОП Андрей Ермак и экссоветник президента США по вопросам нацбезопасности посол Майкл Макфол.

У этого кандидата на должность директора НАБУ есть автомобиль Lexus RX 350 2020 года выпуска и Tesla Model S 2017-го. По словам кандидата, обе машины приобретены без кредита, по словам кандидата. Кроме этого, он смог позволить себе подарить жене швейцарские часы Rolex.

Виталий Власюк сообщил, что заработал путем майнинга и даже задекларировал криптовалюту биткоин. Хотя кандидат говорит, что платил 5% налогов при выработке криптовалюты, ее стоимость, похоже, оценивал по своему усмотрению.

Любопытно. В одном из базовых критериев добродетели указано должное декларирование. Чего кандидат Власюк, по крайней мере, в информации о своих биткоинах, похоже, не продемонстрировал. Журналисты проанализировали публичный адрес криптовалюты и выяснили, что он существенно снизил ее стоимость. 31 декабря 2021 года свои 10 биткоинов Виталий Власюк оценил в один миллион гривен, хотя их рыночная стоимость в то время была в 13 раз больше. Цена 10,18 биткоинов в конце 2021 года была эквивалентна 450 тысячам евро, в гривнах где-то 13 миллионов.

Кроме этого, по тому публичному адресу, по которому должны размещаться его 10 биткоинов, уже через несколько месяцев того же года не было ни одного.

Власюк объяснил, что он снял биткоины со счета и перевел на так называемый "холодный кошелек". По его словам, его адрес посмотреть невозможно, но эксперты утверждают, что в этом случае тоже автоматически генерируется публичный адрес, просто кандидат его не указал.

Семен Кривонос

Еще один кандидат на директора НАБУ, знакомый с действующим заместителем главы ОП Алексеем Кулебой. Когда Кулеба работал в Киевской городской государственной администрации, жена Кривоноса работала вместе с ним.

Сейчас Кривонос возглавляет Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства Украины – институции, которая, в частности, выдает лицензии на строительство. Политик Михаил Саакашвили ранее писал, что на этот пост Кривонос полностью поддержал нынешний глава ОП Андрей Ермак. Также у кандидата есть история, связанная со взятками.

По данным журналистов, с кандидатом на самом деле было связано два разных дела со взятками на одну и ту же сумму – 120 тысяч долларов. В одной он был обличителем, и ее еще в прошлом году расследовало НАБУ. Другое дело – в 2014 году, его расследовала СБУ. Согласно судебному реестру, председатель одного из сельсоветов Обуховского района Киевщины, якобы вступив в преступный сговор, в том числе с руководителем регистрационной службы местного управления юстиции (Семеном Кривоносом), требовал неправомерную выгоду за выделение земельного участка – в размере 120 тысяч долларов.

Сам Кривонос объяснял, что версия следствия не подтвердилась, а в Офисе генпрокурора информировали, что дело было закрыто из-за отсутствия факта преступления.

Не было никакой взятки, я не подозреваемый, не обвиняемый, это абсолютная чушь. Никакой взятки я не получал. Я являюсь обличителем коррупции, и по моему заявлению лицо при попытке дать мне взятку задержано НАБУ,

– сказал журналистам Кривонос

Также в 2016 году Кривонос уже побеждал в конкурсе на директора Одесского территориального управления НАБУ. Но отказался занимать этот пост. Кандидат отказался от должности в момент, когда тогда еще журналист Дмитрий Гнап готовил публикацию о невнесении в декларацию Кривоноса квартиры стоимостью, несоразмерной его тогдашнему заработку, и о начале расследования возможного взяточничества.

Сам Кривонос объяснил свой отказ от должности тем, что "была определенная манипулятивная информация". Он решил отказаться и остаться работать на должности в одесской таможне.

Юрий Белоусов

Руководитель департамента Офиса генпрокурора Юрий Белоусов является коллегой заместителя Генпрокурора Антона Войтенко.

До того, как он начал работать в Офисе генпрокурора, был ученым и работал, в частности, в различных общественных организациях, которые занимались правами человека. По его словам, работая в Офисе генерального прокурора у них был ряд производств, схожих по тематике к тематике НАБУ, в частности, о закупках, злоупотреблениях с финансами со стороны государственных институций.

Руслан Кравченко

Этот кандидат также коллега заместителя генпрокурора Войтенко, с которым он работал бок о бок в военной прокуратуре центрального региона. Кравченко занимает первое место в рейтинге.

В настоящее время Кравченко возглавляет Бучанскую прокуратуру, работал военным прокурором во времена Анатолия Матиоса. Также Руслан Кравченко был прокурором по делу, где экспрезидент Янукович был признан виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.

Согласно декларациям кандидата Кравченко, он, получив служебное жилье в декабре 2018 года, в 2019 году его приватизировал и, похоже, в том же году и продал.

По его словам, с Матиосом связей у него нет, и он никогда не общался с ним напрямую. Однако он не может ответить на вопросы журналистов о том, как приватизировал служебную квартиру.

Я сначала получил ее, потом приватизировал, когда появились законные основания… У меня сейчас нет документов. Я предоставлю комиссии. Я проходил все проверки, генинспекцию, финмониторинг. Я, по моему мнению, не нарушил какого-либо закона,

– сказал он.

Александр Викул

Один из будущих кандидатов на должность директора НАБУ, прокурор из Винницкой области Александр Викул, написал, что "украинские СМИ очень упорно распространяют новости о взяточничестве, тысячи сообщений, и совсем не уделяют внимания добру". Он считает, что в нашем информационном поле "слишком много негатива, который освещает информацию о коррупции, коррупционерах и взятках". Мол, СМИ не говорят о том, что все же бывают честные работники и судьи.

Также своей анкете прокурор из Винницкой области написал о возможных сомнениях комиссии относительно стоимости его автомобиля. По его словам, оценщик, когда оценивал автомобиль, "оценил его в сумму, которая не совсем соответствует рынку и действительности". Хотя сам Вилкул признается, что давал больше.

Роман Удовиченко

Кандидат на директора НАБУ – прокурор из Сумщины Роман Удовиченко рассказал о "лайфхаке", как купить 7-летний Volkswagen Passat за 30 тысяч гривен.

Покупал автомобиль не я, а отец моей жены у своего знакомого. У своих знакомых покупали не на ходу авто, технически неисправное. И они занимались этим вопросом, заключили этот договор в МРЭО, какую-то цену там согласовали, задали. Когда мне нужно было подавать декларацию, поднял все документы, учел, согласно официальным документам,

– рассказал Удовиченко.

Александр Руденко

Финалист на директора НАБУ – адвокат Александр Руденко. Руденко уплатил полмиллиона гривен за кредит. Хотя в его декларации отмечено отсутствие доходов в 2021 году. Вторая его декларация не обнародована. По его словам, кредит платил из состояния со времен 2017 – 2019 годов, которые задекларированы и уплачены.

– "Если у вас такое состояние, зачем было брать кредит?" – спросил журналист.

– "Это было семейное дело" – ответил Руденко.

– "Как так, что у вас не было ни одной гривны дохода, если в том году вы занимались адвокатской деятельностью?"

– "Кроме того, что я занимаюсь адвокатской деятельностью, я еще активно занимаюсь общественной деятельностью, непосредственно волонтерством".

Сергей Наумюк

Этот кандидат работает в НАБУ. С июня 2016 – руководитель Четвертого подразделения детективов Главного подразделения детективов. Однако у его отца Анатолия Наумюка, похоже, есть российский паспорт.

На сайте Федеральной налоговой службы России учитываются данные о его индивидуальном налоговом номере и подтверждается наличие российского гражданства.

По словам Наумюка, у его родителей нет российского паспорта. Они прописаны в Луганске, где проживали до 2014 года. После этого они уехали в США к другому сыну. Анатолий Наумюк также сказал, что "будущий директор НАБУ может иметь родственников, где угодно", но он должен руководствоваться только интересами украинского народа.

Сергей Гупяк

Сергей Гупяк работает в Государственном бюро расследований Хмельницкого, но находится в Виннице. Оказалось, что основную часть имущества, в том числе половину стоимости авто Toyota RAV4 гибрид, приобрел з помощью родителей.

По его словам, он является совладельцем вместе со своей матерью. Половину от стоимости более 900 тысяч внес он, половину – внесла его мама.

В настоящее время мать у меня не работает, но она долгое время работала ФЛП, работала также инженером в разных учреждениях. То есть у нее было длительное время для того, чтобы и накопить определенные средства, и соответственно их отложить,

– сказал Сергей Гупяк.

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