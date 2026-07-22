Народный депутат и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко в эфире 24 Канала ответил на упреки о "каникулах" парламентариев. Он также объяснил, могла ли Верховная Рада повлиять на решение в отношении главнокомандующего.
Не все депутаты ушли на каникулы
Утверждение, что во время перерыва в заседаниях вся Верховная Рада ушла отдыхать, не соответствует действительности. Часть парламентариев продолжает работать в комитетах, другие занимаются делами в своих округах.
Я, например, в отпуске не был с 2022 года и сейчас нахожусь в комитете, работаю с документами,
– рассказал Костенко.
В Комитете по вопросам национальной безопасности в это время рассматривали документы, связанные с работой Министерства обороны, ракетами для противовоздушной обороны и другими направлениями защиты страны.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Мы над всем этим работаем и стараемся сделать все, чтобы защитить нашу страну,
– подчеркнул народный депутат.
В то же время отдельные депутаты могли уехать в отпуск, однако это не касается всего парламента.
Говорить, что все ушли на каникулы, – это откровенная ложь. Я думаю, что большинство все-таки работает,
– подчеркнул народный депутат.
Парламентская работа во время перерыва в пленарных заседаниях продолжается в комитетах, округах и в ходе подготовки профильных решений.
Рада не меняет главнокомандующего
Порядок назначения и увольнения главнокомандующего ВСУ четко определен украинским законодательством. Его назначает президент по представлению министра обороны, а решение об увольнении также принимает глава государства.
Это точно не народные депутаты Украины, они к этому не имеют никакого отношения. В законе о национальной безопасности четко прописано, что главнокомандующего назначает президент по представлению министра обороны, а освобождает от должности президент,
– пояснил Костенко.
Депутатские постановления и обращения не влияют на кадровое решение и лишь демонстрируют личную позицию парламентариев в поддержку или против конкретного человека.
Здесь не вопрос, поддерживаешь ты это или нет. Нужно руководствоваться законом и действовать в соответствии с законом,
– подчеркнул народный депутат.
Количество подписей под таким обращением не создает юридических оснований для назначения или увольнения главнокомандующего ВСУ.
Костенко ответил на упреки о каникулах в ВР: смотрите видео