Народный депутат и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко в эфире 24 Канала ответил на упреки о "каникулах" парламентариев. Он также объяснил, могла ли Верховная Рада повлиять на решение в отношении главнокомандующего.

Не все депутаты ушли на каникулы

Утверждение, что во время перерыва в заседаниях вся Верховная Рада ушла отдыхать, не соответствует действительности. Часть парламентариев продолжает работать в комитетах, другие занимаются делами в своих округах.

Я, например, в отпуске не был с 2022 года и сейчас нахожусь в комитете, работаю с документами,

– рассказал Костенко.

В Комитете по вопросам национальной безопасности в это время рассматривали документы, связанные с работой Министерства обороны, ракетами для противовоздушной обороны и другими направлениями защиты страны.

Мы над всем этим работаем и стараемся сделать все, чтобы защитить нашу страну,

– подчеркнул народный депутат.

В то же время отдельные депутаты могли уехать в отпуск, однако это не касается всего парламента.

Говорить, что все ушли на каникулы, – это откровенная ложь. Я думаю, что большинство все-таки работает,

– подчеркнул народный депутат.

Парламентская работа во время перерыва в пленарных заседаниях продолжается в комитетах, округах и в ходе подготовки профильных решений.

Рада не меняет главнокомандующего

Порядок назначения и увольнения главнокомандующего ВСУ четко определен украинским законодательством. Его назначает президент по представлению министра обороны, а решение об увольнении также принимает глава государства.

Это точно не народные депутаты Украины, они к этому не имеют никакого отношения. В законе о национальной безопасности четко прописано, что главнокомандующего назначает президент по представлению министра обороны, а освобождает от должности президент,

– пояснил Костенко.

Депутатские постановления и обращения не влияют на кадровое решение и лишь демонстрируют личную позицию парламентариев в поддержку или против конкретного человека.

Здесь не вопрос, поддерживаешь ты это или нет. Нужно руководствоваться законом и действовать в соответствии с законом,

– подчеркнул народный депутат.

Количество подписей под таким обращением не создает юридических оснований для назначения или увольнения главнокомандующего ВСУ.

Костенко ответил на упреки о каникулах в ВР: смотрите видео