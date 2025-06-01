"Завалил, а потом ел 2 недели": ГУР обнародовало доказательства каннибализма в российской армии
- Украинская разведка обнародовала радиоперехват, свидетельствующий о случаях каннибализма в российской армии, где военнослужащий с позывным "Фома" был съеден "собратом".
- Начальник ГУР Кирилл Буданов подтвердил, что каннибализм в российской армии является зафиксированным фактом, отметив моральное и психологическое падение оккупантов.
- Разведка отметила, что оккупанты, среди которых произошел каннибализм, действуют в районе поселков Западное и Лиман Первый.
Украинская разведка обнародовала новый радиоперехват разговора оккупантов. Из этого стало понятно, что в армии страны-агрессора распространено такое явление как каннибилизм.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.
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Что известно о каннибализме в армии России
В перехваченном украинскими разведчиками разговоре обнаружили настоящий хоррор-детектив. Так, военнослужащего российской армии с позывным "Фома", которого считали пропавшим, как оказалось, съел его "побратим".
Никто никуда не съеб***я, "Брелок" (позывной оккупанта – 24 Канал) его завалил, а потом ел н***й две недели,
– говорит командир одного из подразделений отдельного разведывательного батальона 68-й мотострелковой дивизии ВС России.
По данным ГУР МО позже и самого "Брелока" обнаружили мертвым.
"Говорят "двухсотым" был, бл**ь. Ну, он съел напарника, так что это так, для размышлений", – добавил захватчик.
Как в российской армии распространяется каннибализм: смотрите видео (18+)
В украинской разведке отметили, что россияне "Брелок" и "Фома" проходили службу в составе 52-го отдельного разведывательного батальона 68-й мотострелковой дивизии вооруженных сил России. Это подразделение действует на Купянском направлении в районе поселков Западное и Лиман Первый.
Каннибализм – очередное доказательство глубокого морального и психологического упадка российских оккупационных войск, которые остались без базового уважения к человеческой жизни – даже собственной,
– отметили в ГУР.
Прокомментировал этот перехват также и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он отметил, что каннибализм в российской армии – уже не метафора, а факт, зафиксированный военной разведкой. По словам генерала, это моральная и психологическая руина захватчиков.