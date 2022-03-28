Капеллан "тридцатки" убежден, что украинское войско восстановит справедливость в мире

Украинские защитники уже больше месяца героически уничтожают российских оккупантов. Капеллан 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Сергей Дмитриев уверен, что Украина непременно победит.

По словам капеллана, пока каждый украинский воин не просто отстаивает свой дом. Он решает судьбу Европы и всего мира.

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Капеллан "тридцатки" обратился к украинским защитникам

Дмитриев обратился к военным, защищающим Украину от российских захватчиков.

Сегодня украинский солдат стал оружием Бога на Земле, оружием против лжи и зла. Восьмой год и один месяц страшной, отвратительной войны. Каждый солдат ТрО, ВСУ, НГУ – это настоящее чудо,

– отметил капеллан.

Он добавил, что в защитников и защитниц еще месяц назад мало кто верил, а некоторые вообще не замечали. А сейчас они делают невероятные вещи – крушат "вторую" армию в мире, ликвидируют оккупантов или заставляют их с позором бежать и просить помилования.

"Каждый воин пока не просто отстаивает свой дом, решает судьбу не только Украины, защищает не только свою семью, дом, Украину. Сегодня украинский воин вершит судьбу Европы и мира. И именно это чудо под названием украинское войско победит мордор, уничтожит зло и восстановит справедливость в мире!", – подытожил Дмитриев.

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