За словами капелана, наразі кожен український воїн не просто відстоює свій дім. Він вирішує долю Європи та всього світу.

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Капелан "тридцятки" звернувся до українських захисників

Дмитрієв звернувся до військових, які боронять Україну від російських загарбників.

Сьогодні український солдат став зброєю Бога на Землі, зброєю проти неправди та зла. Восьмий рік і один місяць страшної, огидної війни. Кожен солдат ТрО, ЗСУ, НГУ – це справжнє чудо,

– зазначив капелан.

Він додав, що в захисників та захисниць ще місяць тому мало хто вірив, а дехто й взагалі не помічав. А зараз вони роблять неймовірні речі – трощать "другу" армію у світі, ліквідовують окупантів або ж змушують їх з ганьбою втікати та просити помилування.

"Кожен воїн наразі не просто відстоює свій дім, вирішує долю не тільки України, захищає не тільки свою родину, дім, Україну. Сьогодні український воїн вершить долю Європи та світу. І саме це чудо під назвою українське військо, переможе мордор, знищить зло і поновить справедливість у світі!", – підсумував Дмитрієв.

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