Капитал 24: о чем говорили на ивенте от 24 Канала и Останнього Капіталіста

В субботу, 5 апреля, во Львове состоялось первое событие 24 Канала и проекта Останній Капіталіст – Капитал 24. Ивент объединил более полусотни участников – предпринимателей, инвесторов, бизнес-аналитиков и журналистов. Еще столько получили доступ к записи эфира.

О финансовых вызовах, инфляции, пути сохранения средств и банковском секторе рассказывали Валентин Красноперов, Василий Фурман и Екатерина Бутко. 24 Канал собрал главное.

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Первый опыт проведения оффлайн-событий

Событие открыла Анастасия Зазуляк. Главный редактор сайта 24 Канала поблагодарила спикеров и гостей, а также отметила, что это первый подобный опыт для нашей команды.

Мы рады, что получили предложение сотрудничества от Останній Капіталіст и смогли быстро сойтись на общей цели – объяснять сложное простыми словами. Первое событие показало, что мы хорошо метчимся по ценностям и вместе нам удается объединять людей, которые хотят узнать, как работают деньги,

– отмечает бренд-менеджер сайта 24 Канала Юлия Бабич.

По ее словам, успешному старту поспособствовало наличие на 24 Канале большого экономического отдела. Модерацию события доверили его главному редактору – Дарья Веренёва, а среди гостей были журналисты разделов Финансы и Бизнес.

К слову. Экономический отдел 24 Канала постоянно расширяется. Сейчас мы в поисках редактора новостной ленты. Больше о вакансии – по ссылке.

Для команды Последнего Капиталиста Капитал 24 – это возможность выйти на прямую к людям, пообщаться с ними вживую.

Мы в Последнем Капиталисте имеем конкретную цель – приумножить количество среднего класса. А для этого нужно, чтобы украинцы умели управлять капиталом. Именно в этом направлении мы и работаем, как в Школе Последнего Капиталиста, и вот, как сейчас, когда смогли провести первое такое событие,

– говорит один из авторов и исполнительный менеджер Последнего Капиталиста Роман Стан.

Идеологические основы и макроэкономические прогнозы

Первым с лекцией выступил основатель просветительской инициативы Останній Капіталіст, предприниматель, основатель Капиталист Медиа и Капиталист Групп Валентин Красноперов, который очертил идеологические основы финансовой независимости украинцев и рассказал о нашей культуре накопления. Он поделился, что частый вопрос украинцев – куда прятать деньги и отметил, что ошибка уже в формулировке, ведь деньги – это инструмент, который должен работать, а не ожидать "лучших времен".

Инфляция – это не просто рост цен, это уменьшение вашего состояния,

– подытожил Валентин Красноперов.

Он отметил, что чтобы не столкнуться с обесцениванием средств, нужно инвестировать. А чтобы сделать это правильно, необходимо понимать макроэкономический контекст. В этом помог разобраться следующий спикер – экономист, доктор экономических наук, член Совета Национального банка Украины Василий Фурман. Он отметил, что рост экономики продолжается, хотя и остается ограниченным вследствие влияния войны.

В конце года инфляция замедлится до 8.4%, а в 2026 году – до 5%. Этому будут способствовать меры политики НБУ, высокие урожаи, улучшение ситуации в энергетике, снижение фискального дефицита и умеренное внешнее ценовое давление. Базовая инфляция также будет снижаться, в частности под влиянием мер монетарной политики,

– утверждает Фурман.

Каждая лекция завершалась информативной Q&A-сессией. А в перерыве – кофе и, конечно, нетворкинг.

Во время кофе-брейка гости знакомились, обменивались контактами, активно обсуждали инфляционные процессы, инструменты инвестирования и глобальную политическую ситуацию в мире. Очень ценно осознавать, что мы собрали сообщество, готовое обмениваться опытом, дискутировать и узнавать новое,

– добавляет Бабич.

В конце перешли к прикладным советам. На вопрос "Как украинцу сформировать сбалансированный инвестиционный портфель?" ответила Екатерина Бутко – практикующий инвестор, операционный менеджер и сертифицированный финансовый советник Smart Family Office, менторка в Superhumans.

Лучшее время для инвестиций – всегда. До конца вашей жизни люди будут говорить вам, что "сейчас не лучшее время для инвестиций". Но ничего из этого не имеет значения для долгосрочного инвестора,

– прозвучал главный месседж спикера.

Отдельная благодарность за помощь в организации Первая Львовская Медиатека. Перерыв на кофе обеспечила команда LeOlaCatering.