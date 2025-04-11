Про фінансові виклики, інфляцію, шляхи збереження коштів і банківський сектор розповідали Валентин Краснопьоров, Василь Фурман та Катерина Бутко. 24 Канал зібрав головне.

До теми Зростання в деяких галузях: яких змін в економіці слід чекати в 2025 році

Перший досвід проведення офлайн-подій

Подію відкрила Анастасія Зазуляк. Головна редакторка сайту 24 Каналу подякувала спікерам та гостям, а також зазначила, що це перший схожий досвід для нашої команди.

Ми раді, що отримали пропозицію співпраці від Останнього Капіталіста і змогли швидко зійтися на спільній цілі – пояснювати складне простими словами. Перша подія показала, що ми добре метчимося по цінностях й разом нам вдається об'єднувати людей, які хочуть дізнатися, як працюють гроші,

– зазначає бренд-менеджерка сайту 24 Каналу Юлія Бабич.

За її словами, успішному старту посприяла наявність на 24 Каналі великого економічного відділу. Модерацію події довірили його головній редакторці – Дар’я Вереньова, а серед гостей були журналісти розділів Фінанси та Бізнес.

До слова. Економічний відділ 24 Каналу постійно розширюється. Зараз ми у пошуках редактора новинної стрічки. Більше про вакансію – за посиланням.

Для команди Останнього Капіталіста Капітал 24 – це можливість вийти на пряму до людей, поспілкуватись з ними вживу.

Ми в Останньому Капіталісті маємо конкретну мету – примножити кількість середнього класу. А для цього потрібно, щоб українці уміли управляти капіталом. Саме в цьому напрямку ми і працюємо, як у Школі Останнього Капіталіста, і от як зараз, коли змогли провести першу таку подію,

– каже один з авторів та виконавчий менеджер Останнього Капіталіста Роман Стан.

Ідеологічні засади та макроекономічні прогнози

Першим з лекцією виступив засновник просвітницької ініціативи Останній Капіталіст, підприємець, засновник Капіталіст Медіа та Капіталіст Груп Валентин Краснопьоров, який окреслив ідеологічні засади фінансової незалежності українців та розповів про нашу культуру накопичення. Він поділився, що часте питання українців – куди ховати гроші та наголосив, що помилка вже у формулюванні, адже гроші – це інструмент, який має працювати, а не очікувати "кращих часів".

Інфляція – це не просто зростання цін, це зменшення ваших статків,

– підсумував Валентин Краснопьоров.

Він наголосив, що аби не стикнутися з обезціненням коштів, потрібно інвестувати. А щоб зробити це правильно, необхідно розуміти макроекономічний контекст. В цьому допоміг розібратися наступний спікер – економіст, доктор економічних наук, член Ради Національного банку України Василь Фурман. Він зазначив, що зростання економіки триває, хоча й залишається обмеженим внаслідок впливу війни.

Наприкінці року інфляція сповільниться до 8.4%, а у 2026 році – до 5%. Цьому сприятимуть заходи політики НБУ, вищі врожаї, поліпшення ситуації в енергетиці, зниження фіскального дефіциту та помірний зовнішній ціновий тиск. Базова інфляція також знижуватиметься, зокрема під впливом заходів монетарної політики,

– стверджує Фурман.

Кожна лекція завершувалася інформативною Q&A-сесією. А у перерві – кава і, звісно, нетворкінг.

Під час кава-брейку гості знайомилися, обмінювалися контактами, активно обговорювали інфляційні процеси, інструменти інвестування та глобальну політичну ситуацію у світі. Дуже цінно усвідомлювати, що ми зібрали спільноту, готову обмінюватися досвідом, дискутувати та дізнаватися нове,

– додає Бабич.

Наприкінці перейшли до прикладних порад. На запитання "Як українцю сформувати збалансований інвестиційний портфель?" відповіла Катерина Бутко – практикуюча інвесторка, операційна менеджерка та сертифікована фінансова радниця Smart Family Office, менторка в Superhumans.

Найкращий час для інвестицій – завжди. До кінця вашого життя люди казатимуть вам, що "зараз не найкращий час для інвестицій". Але нічого з цього не має значення для довгострокового інвестора,

– прозвучав головний меседж спікерки.

Окрема подяка за допомогу в організації Перша Львівська Медіатека. Перерву на каву забезпечила команда LeOlaCatering.