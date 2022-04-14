Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, песню и клип военнослужащий посвятил своим собратьям.

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Сам Пидлисный отметил, что на создание клипа его вдохновили успехи украинского войска в войне с Россией. Генштаб добавляет, что ролик – часть патриотически-художественной акции.

Клип создан в рамках Всеукраинской патриотически-художественной акции "Время выбрало нас" с целью объединения усилий состава Сил обороны Украины и гражданского общества,

– говорится в сообщении.

В сети положительно оценили песню Пидлисного и пожелали нашим войскам скорейшей победы.

Капитан ВСУ Пидлисный посвятил своим собратьям песню " Ніч перед боєм ":