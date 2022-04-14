Як повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України, пісню та кліп військовослужбовець присвятив своїм побратимам.

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Сам Підлісний зазначив, що на створення кліпу його надихнули успіхи українського війська у війні з Росією. Генштаб додає, що ролик – частина патріотично-мистецької акції.

Кліп створено в рамках Всеукраїнської патріотично-мистецької акції "Час обрав нас" з метою об'єднання зусиль складових Сил оборони України та громадянського суспільства,

– йдеться у повідомленні.

В мережі позитивно оцінили пісню Підлісного та побажали нашим військам якомога швидшої перемоги.

Капітан ЗСУ Підлісний присвятив своїм побратимам пісню "Ніч перед боєм":

До речі, в Україні хочуть заборонити російську музику на радіо та телебаченні. Обмеження пропонують ввести до закінчення війни.