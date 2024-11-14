Такое мнение высказал 24 Каналу генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что Транковский был начальником штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота России. По его мнению, иногда заменить руководителя штаба труднее, чем командира.

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Удар по морально-политическому состоянию россиян

Маломуж объяснил, что такие люди как Транковский являются активными участниками терактов, и согласно законодательствам любой страны, террористы должны быть наказаны их же средствами.

Этот капитан первого ранга является организатором террористических атак не только по Львову, Виннице, Одессе и другим городам, – он системно направлял ракетоносители на все мирные территории Украины.

Он сознательно уничтожал мирное население, совершая акты геноцида и нарушая все нормы международного права. Поэтому в период войны мы имеем право и это наша обязанность нейтрализовать таких лиц,

– подчеркнул генерал армии.

В то же время это, по его мнению, мощный удар по морально-политическому состоянию россиян. Новый руководитель, который придет на место Транковского, как и другие российские военные, будут знать, что будут наказаны в период войны физически, а после войны их ждут судебные процессы.

"Это будет очень влиять на готовность проведения террористических атак и перспективу их оставления в тех или иных регионах. В частности, на личный состав и офицеров, которым отдают приказ наносить такие удары. Многие из них будут убегать", – предположил он.

Важно. Валерий Транковский является военным преступником, который отдавал приказы на пуски крылатых ракет из акватории Черного моря по гражданским объектам в Украине. По его приказу, в частности, была атакована ракетами "Калибр" Винница в июле 2022 года. В результате обстрела погибло 29 мирных жителей. Он также неоднократно обстреливал Одессу, Львов и другие мирные города, что привело к гибели гражданских.

Что известно о бригаде, которую возглавлял Транковский

Он, как заметил Маломуж, являлся начальником штаба, а это не командир – он занимает высшую на одну ступень должность. Это его первый заместитель, который координирует все вопросы, организует мероприятия по подготовке нанесения ударов и проведению операций.

Эта бригада – стратегического и тактического уровня имеет примерно 20 катеров, которые являются носителями ракет "Калибр", и ракет низшего порядка – тактического уровня. Также в состав бригады входят примерно до 10 кораблей обеспечения.

Это одна из единиц, которая является очень чувствительной. Транковский давал прямые указания, а штаб разрабатывал. Он был "мозгом", который мощно взорвали, так же как и потенциально кадровую составляющую этой бригады,

– резюмировал Николай Маломуж.

Напомним, что, что 13 ноября в Севастополе взорвалась машина, в которой находился начальник штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота России Валерий Транковский. В результате взрыва он погиб, получив ранения не совместимые с жизнью.

Позже российские сайты сообщили, что за Транковским следили около недели. В машину, в которой он подорвался, было заложено самодельное взрывное устройство, приведенное в действие дистанционно. По информации источников 24 Канала, ликвидация Транковского – успешная спецоперация СБУ.