Где на карте Карачев, у которого дрон атаковал арсенал ракетно-артиллерийского управления России

Украина могла атаковать арсенал ракетно-артиллерийского управления России под городом Карачев Брянской области. Ведь там местные жители слышали "звуки непрерывной детонации".

Губернатор Брянской области традиционно заявил о "сбивании" беспилотников. По словам Александра Богомазова, якобы пострадавших и разрушений нет.

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Что известно о Карачеве, где у россиян склад боеприпасов

Город Карачев Брянской области расположен ориентировочно всего в 114 километрах от Украины. Это один из ближайших складов россиян.

Аналитики Defense Express объясняли, что именно возле города Карачев расположен вражеский 67 арсенал главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны России.

Где на карте Карачев, возле которого у россиян детонируют боеприпасы: смотрите видео

По состоянию на 2021 год на складе россиян под городом Карачев было видно на детальных спутниковых снимках, что часть боеприпасов там хранились под открытым небом. Общая площадь склада составляла ориентировочно 3,5 квадратных километра.

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Как у россиян детонирует склад боеприпасов в Брянской области: смотрите видео

Кстати, 18 сентября 2024 года под атакой оказался российский склад боеприпасов в Торопце Тверской области России.

Глава разведывательного центра сил обороны Эстонии Антс Кивисельг заявил, что на складе россиян в Торопце взорвалось 30 тысяч тонн боеприпасов, то есть 750 тысяч снарядов.

При среднем темпе боевых действий Россия за неделю выпускает 10 тысяч снарядов. То есть враг потерял двухмесячный-трехмесячный запас боеприпасов.

