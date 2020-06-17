В Ивано-Франковской области 17 июня вновь ослабили карантин. Накануне там усиливали ограничения и приостанавливали работу спортивных залов и фитнес-центров. Люди возмутились такому решению и вышли на протесты.

Ослабление карантина на Прикарпатье

Решение об ослаблении карантина в Ивано-Франковской области приняла 17 июня комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает пресс-служба ОГА.

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В рамках ослабление карантина разрешено:

возобновить работу фитнес-центров,

спортивных залов.

В то же время остается запрет на:

проведение занятий в группах более 10 человек,

тренировать детей в возрасте до 15 лет, за исключением воспитанников детско-юношеских спортивных школ.

В залах люди должны соблюдать все правила безопасности.

Обратите внимание! В Ивано-Франковской области 16 июня приостановили работу спортивных залов и фитнес-центров из-за роста количества подтвержденных случаев COVID-19. Люди вышли на протест под стены горсовета, а мэр города Руслан Марцинкив поддержал их требование. По его словам, "несправедливо, чтобы работали рестораны, а учреждения физической культуры были закрытыми".

Какая ситуацию с коронавируса на Франковщине?

По состоянию на 17 июня в области обнаружили 1849 инфицированных коронавирусом. Из них 1044 пациентов выздоровели, еще 92 прикарпатца, к сожалению, умерли.

За последние сутки в области обнаружили 40 новых случаев COVID-19. Поэтому, пока что показатель заболеваемости коронавирус на 100 тысяч населения составляет 16,56, что значительно превышает допустимый показатель 12, при котором можно ослаблять карантин.