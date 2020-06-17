Спортзал таки откроют: на Франковщине после протестов ослабили карантин
В Ивано-Франковской области 17 июня вновь ослабили карантин. Накануне там усиливали ограничения и приостанавливали работу спортивных залов и фитнес-центров. Люди возмутились такому решению и вышли на протесты.
Ослабление карантина на Прикарпатье
Решение об ослаблении карантина в Ивано-Франковской области приняла 17 июня комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает пресс-служба ОГА.
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В рамках ослабление карантина разрешено:
- возобновить работу фитнес-центров,
- спортивных залов.
В то же время остается запрет на:
- проведение занятий в группах более 10 человек,
- тренировать детей в возрасте до 15 лет, за исключением воспитанников детско-юношеских спортивных школ.
В залах люди должны соблюдать все правила безопасности.
Какая ситуацию с коронавируса на Франковщине?
По состоянию на 17 июня в области обнаружили 1849 инфицированных коронавирусом. Из них 1044 пациентов выздоровели, еще 92 прикарпатца, к сожалению, умерли.
За последние сутки в области обнаружили 40 новых случаев COVID-19. Поэтому, пока что показатель заболеваемости коронавирус на 100 тысяч населения составляет 16,56, что значительно превышает допустимый показатель 12, при котором можно ослаблять карантин.