Спортзали таки відкриють: на Франківщині після протестів послабили карантин
В Івано-Франківській області 17 червня знову послабили карантин. Напередодні там посилювали обмеження і призупиняли роботу спортивних залів та фітнес-центрів. Люди обурились такому рішенню і вийшли на протести.
Послаблення карантину на Прикарпатті
Рішення про послаблення карантину в Івано-Франківській області ухвалила 17 червня комісія техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, передає пресслужба ОДА.
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У рамках послаблення карантину дозволено:
- відновити роботу фітнес-центрів,
- спортивних залів.
Водночас залишається заборона на:
- проведення занять у групах більше 10 людей,
- тренувати дітей віком до 15 років, за винятком вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
У залах люди мають дотримуватися всіх правил безпеки.
Яка ситуацію з коронавірусом на Франківщині?
Станом на 17 червня в області виявили 1849 інфікованих коронавірусом. З них 1044 пацієнти одужали, ще 92 прикарпатці, на жаль, померли.
За останню добу в області виявили 40 нових випадків COVID-19. Відтак, наразі показник захворюваності на коронавірус на 100 тисяч населення складає 16,56, що значно перевищує допустимий показник 12, при якому можна послаблювати карантин.