В Івано-Франківській області 17 червня знову послабили карантин. Напередодні там посилювали обмеження і призупиняли роботу спортивних залів та фітнес-центрів. Люди обурились такому рішенню і вийшли на протести.

Послаблення карантину на Прикарпатті

Рішення про послаблення карантину в Івано-Франківській області ухвалила 17 червня комісія техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, передає пресслужба ОДА.

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У рамках послаблення карантину дозволено:

відновити роботу фітнес-центрів,

спортивних залів.

Водночас залишається заборона на:

проведення занять у групах більше 10 людей,

тренувати дітей віком до 15 років, за винятком вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

У залах люди мають дотримуватися всіх правил безпеки.

Зверніть увагу! В Івано-Франківській області 16 червня призупинили роботу спортивних залів та фітнес-центрів через зростання кількості підтверджених випадків COVID-19. Люди вийшли на протест під стіни міськради, а мер міста Руслан Марцінків підтримав їх вимогу. За його словами, "несправедливо, щоб працювали ресторани, а заклади фізичної культури були закритими".

Яка ситуацію з коронавірусом на Франківщині?

Станом на 17 червня в області виявили 1849 інфікованих коронавірусом. З них 1044 пацієнти одужали, ще 92 прикарпатці, на жаль, померли.

За останню добу в області виявили 40 нових випадків COVID-19. Відтак, наразі показник захворюваності на коронавірус на 100 тисяч населення складає 16,56, що значно перевищує допустимий показник 12, при якому можна послаблювати карантин.