Карантин в Украине могут продлить и после 30 июня
Два дня назад в Украине продлили карантин на два месяца. Однако существует вероятность, что его окончание и в дальнейшем будут переносить.
Источник:24 канал
Конец карантина скорее всего не наступит 30 июня. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр Кабмина Олег Немчинов.
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Карантин планируют продлевать
Сейчас в Украине продолжается адаптивный карантин. 21 апреля его продлили, так как срок предыдущих ограничений истекал 30 апреля.
Из-за того, что сейчас ситуация не позволяет снять все ограничения и вернуться к допандемийной жизни, карантин планируют продлить и после 30 июня 2021 года.
Киев может выйти из красной зоны
Столица и Киевская область едва ли не дольше всего находятся в красной карантинной зоне. Однако вскоре это может измениться. По крайней мере такое предположение сделал Олег Немчинов. В то же время он сразу заметил: все будет зависеть от эпидемических показателей.
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Ограничения в каждой из зон карантина в Украине / инфографика 24 канала
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