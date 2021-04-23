Два дня назад в Украине продлили карантин на два месяца. Однако существует вероятность, что его окончание и в дальнейшем будут переносить.

Конец карантина скорее всего не наступит 30 июня. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр Кабмина Олег Немчинов.

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Карантин планируют продлевать

Сейчас в Украине продолжается адаптивный карантин. 21 апреля его продлили, так как срок предыдущих ограничений истекал 30 апреля.

Из-за того, что сейчас ситуация не позволяет снять все ограничения и вернуться к допандемийной жизни, карантин планируют продлить и после 30 июня 2021 года.

Напомним. Карантин в Украине продлевали уже более 10 раз, впервые введя в марте 2020 года. С тех пор его то усиливали, то смягчали. Сейчас действует адаптивный карантин, по которому ограничения в разных регионах отличаются, в зависимости от эпидемической ситуации.

Киев может выйти из красной зоны

Столица и Киевская область едва ли не дольше всего находятся в красной карантинной зоне. Однако вскоре это может измениться. По крайней мере такое предположение сделал Олег Немчинов. В то же время он сразу заметил: все будет зависеть от эпидемических показателей.

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Ограничения в каждой из зон карантина в Украине / инфографика 24 канала