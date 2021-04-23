Карантин в Україні можуть продовжити і після 30 червня
Два дні тому в Україні продовжили карантин на два місяці. Однак існує ймовірність, що його закінчення і надалі будуть переносити.
Джерело:24 канал
Кінець карантину скоріш за все не настане 30 червня. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр Кабміну Олег Немчінов.
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Карантин планують продовжувати
Наразі в Україні триває адаптивний карантин. 21 квітня його продовжили, оскільки термін попередніх обмежень закінчувався 30 квітня.
Через те, що наразі ситуація не дозволяє зняти усі обмеження і повернутися до допандемійного життя, карантин планують продовжити і після 30 червня 2021 року.
Київ може вийти з червоної зони
Столиця і Київська область чи не найдвовше перебувають у червоній карантинній зоні. Однак невдовзі це може змінитися. Принаймні таке припущення зробив Олег Немчінов. Водночас він одразу зауважив: усе буде залежати від епідемічних показників.
Коронавірус у Києві та області: дані за останню добу
- За 22 квітня у Києві та області вперше від початку локдауну кількість інфікованих зменшилася.
- За добу кількість хворих була меншою, аніж тих, хто одужав.
- Офіційно підтвердили 1 269 нових випадків коронавірусу.
- При цьому одужали від хвороби 1298 людей.
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Обмеження у кожній із зон карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу
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