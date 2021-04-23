Два дні тому в Україні продовжили карантин на два місяці. Однак існує ймовірність, що його закінчення і надалі будуть переносити.

Кінець карантину скоріш за все не настане 30 червня. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр Кабміну Олег Немчінов.

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Карантин планують продовжувати

Наразі в Україні триває адаптивний карантин. 21 квітня його продовжили, оскільки термін попередніх обмежень закінчувався 30 квітня.

Через те, що наразі ситуація не дозволяє зняти усі обмеження і повернутися до допандемійного життя, карантин планують продовжити і після 30 червня 2021 року.

Нагадаємо. Карантин в Україні продовжували вже понад 10 разів, вперше ввівши у березні 2020 року. З того часу його то посилювали, то пом'якшували. Наразі діє адаптивний карантин, за яким обмеження у різних регіонах відрізняються, залежно від епідемічної ситуації.

Київ може вийти з червоної зони

Столиця і Київська область чи не найдвовше перебувають у червоній карантинній зоні. Однак невдовзі це може змінитися. Принаймні таке припущення зробив Олег Немчінов. Водночас він одразу зауважив: усе буде залежати від епідемічних показників.

Коронавірус у Києві та області: дані за останню добу

За 22 квітня у Києві та області вперше від початку локдауну кількість інфікованих зменшилася.

За добу кількість хворих була меншою, аніж тих, хто одужав.

Офіційно підтвердили 1 269 нових випадків коронавірусу.

При цьому одужали від хвороби 1298 людей.

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Обмеження у кожній із зон карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу

