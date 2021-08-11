Правительство продлило карантин в Украине до 1 октября
Источник:24 канал
Кабинет Министров принял решение о продлении в Украине адаптивного карантина. Ограничения будут действовать теперь как минимум до начала октября.
Предварительно, ограничения действовали до конца лета. В то же время правительство пока не планирует вводить дополнительные карантинные ограничения внутри Украины.
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Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пока эпидемическая ситуация в Украине контролируется, но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции увеличения госпитализаций с коронавирусом.
Правительство готовит больницы, а количество коек с подведенным кислородом сейчас составляет почти 100%. Кроме того, отдельно закуплены 15 тысяч кислородных концентраторов, которые позволят лечить украинцев на амбулаторном этапе,
– сказал Шмыгаль.
Во время заседания правительства премьер заявил, что темпы вакцинации в Украине стремительно выросли. Только за прошлую неделю прививки получили почти 1 миллион человек. По словам Шмыгаля, вакцин достаточно, поставки регулярные.
Какова сейчас ситуация с COVID-19 в Украине?
За минувшие сутки в Украине коронавирусом заболели 1 122 человек. В больницы были госпитализированы 648 пациентов с осложнениями. Кроме того, коронавирус унес жизни еще 25 человек. В то же время недуг удалось побороть 1 160 украинцам.
Все, что стоит знать о карантине в Украине
- Впервые карантин из-за коронавируса в Украине ввели в марте 2020 года. С тех пор его то усиливали, то смягчали. В частности, действовали следующие ограничения: общенациональный карантин, адаптивный и карантин выходного дня.
- Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Он предусматривает, что области в стране распределяют на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны. Все зависит от того, какая там эпидемиологическая ситуация.
Главное о карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала