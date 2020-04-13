Карантин 2020: что делать, если полицейские хотят вас оштрафовать

В Украине с 6 апреля 2020 года начали действовать ужесточенные условия карантина из-за пандемии COVID-19, за нарушение которых украинцам могут грозить немалые штрафы. Что делать, если вас останавливает полиция и как правильно себя вести, 24 каналу объяснили украинские юристы.

Адвокат Виталий Коломиец в эфире 24 канала отметил, что пока суды в основном становятся на сторону украинцев и не штрафуют за нарушение карантина. По его мнению, полиция должна составлять админпротоколы, исключительно, когда люди умышленно совершают правонарушения. Правоохранители должны иметь возможность объяснить гражданам, соответствуют ли эти протоколы Конституции.

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Как именно украинцам стоит вести себя с полицейскими в условиях карантина – давайте разбираться вместе.

Нужно знать правила и ограничения

Как пояснила адвокат Татьяна Охримчук, правильно вести себя с полицейскими – это знать правила и соблюдать их, чтобы избежать недоразумений и неприятных ситуаций.

Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

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"Полицейские патрулируют запрещенные локации и справедливо делают замечания. Конфликтовать и что-то доказывать нет смысла, ведь гражданин не будет уполномоченным лицом перед полицейским. Наоборот, получит замечание и разъяснения о нарушениях", – сказала адвокат.

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Нужно знать свои права

По словам управляющего партнера юридической фирмы "Горецкий и партнеры" Олега Горецкого, если вас остановил патрульный, и утверждает, что вы нарушили правила карантина, не нужно паниковать и доказывать свою правоту. Нужно знать свои права и порядок их реализации.

Во-первых, надо выяснить основания возникновения правонарушения.

Во-вторых, в случае составления протокола об административном правонарушении, не нужно платить штраф на месте. Сотрудники полиции не имеют права налагать штраф, такое решение принимает исключительно суд.

В-третьих, вы имеете право записать фамилию, имя должности правоохранителей, их номера нагрудных знаков.

В-четвертых, не только правоохранители имеют право фиксировать события на свои нагрудные камеры. Вы имеете право достать телефон для фиксирования всех происходящих событий.

В-пятых, не нужно спорить, ссориться с правоохранителями. Вы можете не предоставлять устных объяснений, но в протоколе должны письменно изложить свою позицию относительно данной ситуации, а также, имеете право заявить, что желаете воспользоваться правовой помощью адвоката.

В-шестых, после окончания составления протокола об административном правонарушении важно получить его копию. В случае, если копия нечитабельна, стоит попросить протокол для фотографирования.

Вы должны помнить, что за административные правонарушения правоохранители могут вас задержать для установления личности и доставить в отдел полиции, но не более чем на три часа.

Нужно сохранять спокойствие

По словам Охримчук, знание правил от правительства поможет гражданам избежать драконовских карантинных штрафов и апеллировать к ним. Однако, при встрече с патрульными не стоит конфликтовать и доказывать свою правоту. В слишком грубой форме.

Есть вторая сторона медали – это превышение полномочий полицейскими. Тогда стоит защищать свои права, опираясь на знание карантинных правил. Однако, без грубого поведения и эмоциональных высказываний, которые могут скомпрометировать защитников закона,

– сказала она.

"В дополнение скажу, если протокол будет выписан неправомерно, его можно обжаловать. Потерпевшим стоит внимательно читать все зафиксированное в протоколе, перед тем как его подписывать", – добавила адвокат.

"Если полицейский хочет вас оштрафовать, то, прежде всего, не надо давать ему возможности найти дополнительные основания привлечь вас к ответственности. Не надо грубить, кричать, желательно общаться сдержанно и знать свои права. Также следует помнить, что не полицейский привлекает к ответственности", – также отметил аналитик Центра совместных действий Олег Савичук.

Управляющий партнер юридической фирмы "ЕПраво" адвокат Виталий Власюк также отметил, что общаться с полицейскими нужно по тем же правилам, которых традиционно придерживаются вежливые люди: поздороваться, попросить представиться и объяснить суть их к вам обращения.

"Ни в коем случае не прибегать к оскорблениям, угрозам или философии вроде "Постановление Кабмина нарушает Конституцию". Полицейские выполняют свою работу, чего мы все от них, собственно, и хотим, а конституционность постановления не вам решать, а суду. Агрессивный подход приведет к обострению ситуации, в которой вы можете быть 100 раз правы, но лежать на прохладном асфальте с руками за спиной в наручниках. Более того, в случае сопротивления полицейским вы рискуете понести уже уголовную ответственность", – сказал он.

Помните, что документы не могут проверять просто так

Адвокат АО "Артиус" Владимир Фурман пояснил 24 каналу, что в случае отсутствия у вас документов, полиция не сможет составить на вас протокол. Разве что со слов.

Могут задержать, но не более чем на три часа для установления личности. Если не установят – должны отпустить. При этом должны в обязательном порядке составить протокол задержания, но как, не зная вашей личности, это уже проблемы полиции,

– сказал он.

Статьей 32 Закона Украины "О Национальной полиции" не предоставлено полномочий просто проверять документы. Как минимум нужно обоснованное подозрение, что вы совершили админправонарушение. При этом если вы были одеты в маску, не были в парке или группой больше двух, требования о предоставлении документов незаконны.

"В любом случае, при попытке полиции составить на вас протокол за нарушение каких-то карантинных ограничений отмечайте о нарушении ваших прав, превышении полицией властных полномочий, отмечайте обо всем этом и о вашей невиновности в протоколе и требуйте присутствия адвоката, - подчеркнул адвокат.

Не нужно бояться протокола

Управляющий партнер юридической компании Grishakov Law Company, адвокат Александр Гришаков говорит, если же в отношении вас составляют протокол, не стоит кричать, ругаться, провоцировать конфликтную ситуацию.

Спокойно дождитесь окончания процедуры, помня, что вы не должны доказывать свою невиновность. Чем меньше вы скажете, тем лучше, ведь на полицейских есть видеокамера, которая вас фиксирует. На органы правопорядка, полиции, возложена лишь обязанность доказать то, что именно вами совершено то или иное административное правонарушение, а не вы на месте будете доказывать свою невиновность, – сказал он.

Если вы считаете претензии полицейских немотивированными, то требуйте привлечь свидетелей, которые подтвердят необоснованность претензий полиции. По словам директора юридической фирмы "Барген" Дмитрия Никифорова, если вам откажут, обязательно укажите об этом в протоколе. Требуйте предоставить копию протокола.

"В любом случае полицейские направят составленный протокол в суд по месту вашей регистрации, поэтому вам необходимо будет явиться в суд и предоставить суду письменные или устные возражения, которые подтверждают отсутствие вашей вины", – сказал он.

Гришаков также отметил, что вы имеете право написать в протоколе, что изложенные там факты не соответствуют действительности, что вы не совершали никакого правонарушения, согласно статьи 63 Конституции Украины вы не будете сейчас давать какие-либо объяснения. "В дальнейшем получите второй экземпляр протокола, с которым немедленно обращайтесь к адвокату", - сказал он.

Савичук также подчеркнул, что поскольку конечное решение принимает суд, то нужно готовиться именно к нему.

В суде стороной обвинения будут полицейские. Как показывает практика, они часто нарушают процедуру составления протокола об административном правонарушении. Поэтому не нужно сразу признавать свою вину,

– добавил Горецкий.

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Если суд не состоится в течение 3 месяцев после составления протокола, производство, в соответствии с действующим законодательством, будет закрыто по истечению сроков. В таком случае факт правонарушения и виновность лица будет установлен, но к ответственности лицо не привлекут.