Карантин 2020: що робити, якщо поліцейські хочуть вас оштрафувати

В Україні з 6 квітня 2020 року почали діяти посилені умови карантину через пандемію COVID-19, через порушення яких українцям можуть загрожувати чималі штрафи. Що робити, якщо вас зупиняє поліція та як правильно себе повидити, 24 каналу пояснили українські юристи.

Адвокат Віталій Коломієць в ефірі 24 каналу зазначив, що поки що суди переважно стають на бік українців і не штрафують за порушення карантину. На його думку, поліція повинна складати адмінпротоколи, виключно, коли люди вчиняють зумисне правопорушення. Правоохоронці повинні мати можливість пояснити громадянам, чи відповідають ці протоколи Конституції.

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Як саме українцям варто поводитись із поліцейськими в умовах карантину – давайте розбиратись разом.

Потрібно знати правила і обмеження

Як пояснила адвокат Тетяна Охрімчук, правильно поводитись з поліцейськими – це знати про правила й дотримуватись їх, аби уникнути непорозумінь й неприємних ситуацій.



Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу



Яким категоріям українців віком за 60 років можна не дотримуватися самоізоляції / Інфографіка 24 каналу

"Поліцейські патрулюють заборонені локації і справедливо роблять зауваження. Конфліктувати й щось доводити немає сенсу, адже громадянин не буде уповноваженою особою перед поліцейським. Навпаки, отримає зауваження та роз’яснення про порушення", – сказала адвокат.

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Потрібно знати свої права

За словами керівного партнера юридичної фірми "Горецький і партнери" Олега Горецького, якщо вас зупинив патрульний, та стверджує, що ви порушили правила щодо карантину, не потрібно панікувати та доказувати свою правоту. Потрібно знати свої права та порядок їх реалізації.

По-перше, треба з’ясувати підстави виникнення правопорушення.

По-друге, у випадку складення протоколу про адміністративне правопорушення, не потрібно сплачувати штраф на місці. Працівники поліції не мають права накладати штраф, таке рішення ухвалює виключно суд.

По-третє, ви маєте право занотувати прізвище, ім’я посади правоохоронців, їх номера нагрудних знаків.

По-четверте, не тільки правоохоронці мають право фіксувати події на свої нагрудні камери. Ви маєте право дістати телефон для фіксування усіх подій, що відбуваються.

По-п’яте, не потрібно сперечатися, сваритися с правоохоронцями. Ви можете не надавати усних пояснень, але у протоколі повинні письмово викласти свою позицію щодо даної ситуації, а також, маєте право заявити, що бажаєте скористатися правовою допомогою адвоката.

По-шосте, після закінчення складення протоколу про адміністративне правопорушення важливо отримати його копію. У разі, якщо копія нечитабельна, варто попросити протокол для фотографування.

Ви повинні пам’ятати, що за адміністративні правопорушення правоохоронці можуть вас затримати для встановлення особи та доставити до відділу поліції, але не більше, як на три години.

Потрібно зберігати спокій

За словами Охрімчук, знання правил від уряду допоможе громадянам уникнути драконівських карантинних штрафів і апелювати до них. Однак, при зустрічі з патрульними не варто конфліктувати й доводити свою правоту. Надто у грубій формі.

Є друга сторона медалі – це перевищення повноважень поліцейськими. Тоді варто захищати свої права, опираючись на знання карантинних правил. Однак, без грубого поводження й емоційних висловлювань, котрі можуть скомпрометувати захисників закону,

– сказала вона.

"На додаток скажу, якщо протокол буде виписано неправомірно, його можна оскаржити. Потерпілим варто уважно читати усе зафіксоване в протоколі, перед тим як його підписувати", – додала адвокат.

"Якщо поліцейський хоче вас оштрафувати, то, перш за все, не треба давати йому змоги знайти додаткові підстави притягнути вас до відповідальності. Не треба грубити, кричати, бажано спілкуватись стримано і знати свої права. Також слід пам'ятати, що не поліцейський притягає до відповідальності" – також наголосив аналітик Центру спільних дій Олег Савичук.

Керуючий партнер юридичної фірми "ЄПраво" адвокат Віталій Власюк також зазначив, що спілкуватись із поліцейськими потрібно за тими ж правилами, яких традиційно дотримуються ввічливі люди: привітатися, попросити представитися і пояснити суть їхнього до вас звернення.

"У жодному разі не вдаватися до образ, погроз чи філософії на кшталт "Постанова Кабміну порушує Конституцію". Поліцейські виконують свою роботу, чого ми всі від них, власне, й хочемо, а конституційність постанови не вам вирішувати, а суду. Агресивний підхід призведе до загострення ситуації, в якій ви можете бути 100 разів праві, але лежатимете на прохолодному асфальтові з руками за спиною в кайданках. Більше того, в разі опору поліцейським ви ризикуєте понести уже кримінальну відповідальність", – сказав він.

Пам’ятайте, що документи не можуть перевіряти просто так

Адвокат АО "Артіус" Володимир Фурман пояснив 24 каналу, що у разі відсутності у вас документів, поліція не зможе скласти на вас протокол. Хіба що зі слів.

Можуть затримати, але не більше ніж на три години для встановлення особи. Якщо не встановлять – мають відпустити. При цьому мають в обов’язковому порядку скласти протокол затримання, але як, не знаючи вашої особи, це вже проблеми поліції,

– сказав він.

Статтею 32 Закону України "Про національну поліцію" не надано повноважень просто перевіряти документи. Як мінімум потрібна обґрунтована підозра, що ви вчинили адмінправопорушення. При цьому якщо ви були одягнені в маску, не були в парку чи групою більше двох, вимоги про надання документів незаконні.

"У будь-якому випадку, при намаганні поліції скласти на вас протокол за порушення якихось карантинних обмежень, зазначайте про порушення ваших прав, перевищення поліцією владних повноважень, зазначайте про все це та про вашу невинуватість в протоколі та вимагайте присутності адвоката, - наголосив адвокат.

Не потрібно боятись протоколу

Керуючий партнер юридичної компанії Grishakov Law Company, адвокат Олександр Гришаков якщо ж щодо вас складають протокол, не варто кричати, лаятися, провокувати конфліктну ситуацію.

Спокійно дочекайтеся закінчення процедури, пам’ятаючи, що ви не маєте доводити свою невинуватість. Чим менше ви скажете – тим краще, адже на поліцейських є відеокамера, яка вас фіксує. На органи правопорядку, поліції, покладений лише обов’язок довести те, що саме вами вчинено те чи інше адміністративне правопорушення, а не ви на місці маєте доводити свою невинуватість, – сказав він.

Якщо ви вважаєте претензії поліцейських невмотивованими, то вимагайте залучити свідків, які підтвердять необгрунтованість претензій поліції. За словами директора юридичної фірми "Барген" Дмитра Никифорова, якщо вам відмовлять, обов'язково зазначте про це у протоколі. Вимагайте надати копію протоколу.

"У будь-якому випадку поліцейські направлять складений протокол до суду за місцем вашої реєстрації, тож вам необхідно буде з'явитись до суду і надати суду письмові чи усні заперечення, які підтверджують відсутність вашої вини", – сказав він.

Гришаков також наголосив, що ви маєте право написати у протоколі, що викладені там факти не відповідають дійсності, що ви не скоювали ніякого адміністративного правопорушення, відповідно до статті 63 Конституції України ви не будете наразі надавати будь-які пояснення. "Надалі отримаєте другий екземпляр протоколу, з яким негайно звертайтеся до адвоката", - сказав він.

Савичук також підкреслив, що оскільки кінцеве рішення ухвалює суд, то треба готуватись саме до нього.

У суді стороною обвинувачення будуть поліцейські. Як показує практика, вони часто порушують процедуру складання протоколу про адміністративне правопорушення. Тому не потрібно одразу визнавати свою вину,

– додав Горецький.

Варто знати Що не так із посиленням карантинних обмежень: пояснення правозахисників

Якщо суд не відбудеться протягом 3 місяців після складання протоколу, провадження, відповідно до чинного законодавства, буде закрито за закінченням строків. У такому випадку факт правопорушення та винуватість особи буде встановлений, але до відповідальності особу не притягнуть.