Карантин в Украине: в каких городах закроют торговые центры, кафе и рестораны

Меры безопасности в Украине первыми усилили в Черновцах. Там зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом. Впоследствии инициативу подхватили Львов и Одесса. Планируется, что уже в скором времени там закроют все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и АЗС.

Черновцы

Первый случай заболевания Covid-19 зафиксировали в Черновцах. 3 марта заболел 39-летний мужчина, который путешествовал по Италии вместе с женой. На следующий день в городе ввели карантин: обучение и массовые мероприятия отменили. Отметим, что ограничения начали действовать более чем на 10 дней раньше, чем во всей остальной Украине.

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Второй случай подтвердили 12 марта: заболел мужчина пенсионного возраста. В отличие от первого случая, мужчина получил вирус от контактного лица. Сам он не был за границей, но из Италии недавно вернулась его жена.

Ограничения в Черновцах:

С 4 марта ввели карантин в учебных заведениях.

Отменили сеансы кино, спектакли в театрах, закрыли спортивные клубы.

Закрыли все рынки , включая крупнейшим в Западной Украине "Калиновский рынок". Работать будет только сектор с продуктами.

, включая крупнейшим в Западной Украине "Калиновский рынок". Работать будет только сектор с продуктами. Запретили все массовые мероприятия, в которых принимает участие более 50 человек. Не коснется это заседаний областного и местного советов.

в которых принимает участие более 50 человек. Не коснется это заседаний областного и местного советов. Пока ситуация является напряженной, будут проводить подворовой обход: будут осматривать людей, которые вернулись из стран, где зафиксирован Covid-19.

Тем лицам, которые находятся на обсервации, будут доставлять продукты, воду и лекарства.

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Львов

Работу заведений общественного питания и торговых центров планировали ограничить с 16 марта. О временном закрытии сообщил мэр Львова Андрей Садовый в фейсбуке. Он отметил, что официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям примут 16 марта, однако по состоянию на 10:00 все торговые заведения продолжают работать.

Ограничения во Львове:

все торговые заведения, не имеющие стратегического значения для жизнедеятельности львовян;

рестораны, кафе и кофейни, закрыть;

торгово-развлекательные центры;

ограничить доступ клиентов к контактным центрам поставщиков коммунальных услуг, центров предоставления административных услуг, максимально перевести обслуживание в онлайн-режим.

ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек, передвижение населения на административных территориях,

ввести дистанционный режим работы работников,

пересмотреть режим работы общественного транспорта.

Открытыми для горожан оставят только продуктовые магазины, аптеки и заправки. Некоторые заведения прекратили работу еще до начала официального решения. К примеру львовский ресторатор Вардкес Арзуманян объявил о закрытии с 17 марта своих ресторанов на период карантина.

Одесса

Одесса также присоединилась к усилению ограничений из-за карантина. Там с полуночи 16 марта 2020 прекращают работу всех учреждений общего пользования, частных или государственных, если там собираются более 10 человек.

Ограничения в Одессе:

Закрыли кинотеатры, театры, музеи, галереи, библиотеки, другие культурные и развлекательные заведения.

Детские развлекательные центры и клубы, площадки, среди которых и спортивные.

Фитнес-клубы, тренажерные залы, бассейны, стадионы.

Зоопарки, водные парки, парки аттракционов.

Все магазины, кроме продуктовых и аптек.

Торгово-развлекательные центры.

Строительные и другие рынки, кроме продуктовых.

Рестораны, заведения общественного питания.

Закрывают также и другие заведения – "на усмотрение и под личную ответственность руководителя".

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Киев

В Киеве пока не сообщили о закрытии торговых центров и заведений общественного питания, однако некоторые рестораны решили сами прекратить свою работу. К примеру, киевские рестораны сети "Черноморка" будут закрыты на карантин, а с 18 марта вводят доставку по городу. Сеть включает девять ресторанов "Черноморка", а также "селедочных" в Киеве, и "анчоусного" в Киеве, Виннице и Львове.

Ивано-Франковск

В мэрии Ивано-Франковска также усилили карантин. С 17 марта закрывают все, кроме магазинов, аптек и заправок.

Ограничения в Ивано-Франковске

ограничивается прием работы ЦПАУ и филиалов Департамента социальной политики;

вводится переход на дистанционную форму работы;

останавливается работа всех учреждений, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.

владельцам продуктовых рынков и общественного транспорта нужно проводить дезинфекцию постоянно

Также говорится об ограничении выпуска коммунального транспорта – троллейбусов и автобусов по графику выходного дня.

Карантин в Украине: главное

По состоянию на 16 марта в Украине подтверждено уже 5 случаев заражения коронавирусом, один человек умер. Да, 4 случая зарегистрировано в Черновицкой и 1 в Житомирской области, об этом сообщает центр общественного здоровья Украины. Еще 9 образцов биоматериала исследуют.

заражения коронавирусом, один человек умер. Да, 4 случая зарегистрировано в Черновицкой и 1 в Житомирской области, об этом сообщает центр общественного здоровья Украины. Еще 9 образцов биоматериала исследуют. В Украине по всей территории объявили 12 марта карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года. Не будут работать учебные заведения, а не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.

Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.



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