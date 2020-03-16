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      Карантин в Украине: в каких городах закроют торговые центры, кафе и рестораны

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      Меры безопасности в Украине первыми усилили в Черновцах. Там зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом. Впоследствии инициативу подхватили Львов и Одесса. Планируется, что уже в скором времени там закроют все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и АЗС.

      Черновцы

      Первый случай заболевания Covid-19 зафиксировали в Черновцах. 3 марта заболел 39-летний мужчина, который путешествовал по Италии вместе с женой. На следующий день в городе ввели карантин: обучение и массовые мероприятия отменили. Отметим, что ограничения начали действовать более чем на 10 дней раньше, чем во всей остальной Украине.

      Важно В Украине уже 5 случаев заражения коронавирусом

      Второй случай подтвердили 12 марта: заболел мужчина пенсионного возраста. В отличие от первого случая, мужчина получил вирус от контактного лица. Сам он не был за границей, но из Италии недавно вернулась его жена.

      Ограничения в Черновцах:

      • С 4 марта ввели карантин в учебных заведениях.
      • Отменили сеансы кино, спектакли в театрах, закрыли спортивные клубы.
      • Закрыли все рынки, включая крупнейшим в Западной Украине "Калиновский рынок". Работать будет только сектор с продуктами.
      • Запретили все массовые мероприятия, в которых принимает участие более 50 человек. Не коснется это заседаний областного и местного советов.
      • Пока ситуация является напряженной, будут проводить подворовой обход: будут осматривать людей, которые вернулись из стран, где зафиксирован Covid-19.
      • Тем лицам, которые находятся на обсервации, будут доставлять продукты, воду и лекарства. 

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      Львов

      Работу заведений общественного питания и торговых центров планировали ограничить с 16 марта. О временном закрытии сообщил мэр Львова Андрей Садовый в фейсбуке. Он отметил, что официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям примут 16 марта, однако по состоянию на 10:00 все торговые заведения продолжают работать.

      Ограничения во Львове:

      • все торговые заведения, не имеющие стратегического значения для жизнедеятельности львовян;
      • рестораны, кафе и кофейни, закрыть;
      • торгово-развлекательные центры;
      • ограничить доступ клиентов к контактным центрам поставщиков коммунальных услуг, центров предоставления административных услуг, максимально перевести обслуживание в онлайн-режим.
      • ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек, передвижение населения на административных территориях,
      • ввести дистанционный режим работы работников,
      • пересмотреть режим работы общественного транспорта.

      Открытыми для горожан оставят только продуктовые магазины, аптеки и заправки. Некоторые заведения прекратили работу еще до начала официального решения. К примеру львовский ресторатор Вардкес Арзуманян объявил о закрытии с 17 марта своих ресторанов на период карантина.

       

      Одесса

      Одесса также присоединилась к усилению ограничений из-за карантина. Там с полуночи 16 марта 2020 прекращают работу всех учреждений общего пользования, частных или государственных, если там собираются более 10 человек.

      Ограничения в Одессе:

      • Закрыли кинотеатры, театры, музеи, галереи, библиотеки, другие культурные и развлекательные заведения.
      • Детские развлекательные центры и клубы, площадки, среди которых и спортивные.
      • Фитнес-клубы, тренажерные залы, бассейны, стадионы.
      • Зоопарки, водные парки, парки аттракционов.
      • Все магазины, кроме продуктовых и аптек.
      • Торгово-развлекательные центры.
      • Строительные и другие рынки, кроме продуктовых.
      • Рестораны, заведения общественного питания.

      Закрывают также и другие заведения – "на усмотрение и под личную ответственность руководителя".

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      Киев

      В Киеве пока не сообщили о закрытии торговых центров и заведений общественного питания, однако некоторые рестораны решили сами прекратить свою работу.

      К примеру, киевские рестораны сети "Черноморка" будут закрыты на карантин, а с 18 марта вводят доставку по городу. Сеть включает девять ресторанов "Черноморка", а также "селедочных" в Киеве, и "анчоусного" в Киеве, Виннице и Львове.

      Ивано-Франковск

      В мэрии Ивано-Франковска также усилили карантин. С 17 марта закрывают все, кроме магазинов, аптек и заправок.

      Ограничения в Ивано-Франковске

      • ограничивается прием работы ЦПАУ и филиалов Департамента социальной политики;
      • вводится переход на дистанционную форму работы;
      • останавливается работа всех учреждений, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.
      • владельцам продуктовых рынков и общественного транспорта нужно проводить дезинфекцию постоянно

      Также говорится об ограничении выпуска коммунального транспорта – троллейбусов и автобусов по графику выходного дня.

      Карантин в Украине: главное

      • По состоянию на 16 марта в Украине подтверждено уже 5 случаев заражения коронавирусом, один человек умер. Да, 4 случая зарегистрировано в Черновицкой и 1 в Житомирской области, об этом сообщает центр общественного здоровья Украины. Еще 9 образцов биоматериала исследуют.
      • В Украине по всей территории объявили 12 марта карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года. Не будут работать учебные заведения, а не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.
      • Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Киева Новости Украины Публикации Продукты Новости Ивано-Франковска Новости Черновцов Новости Одессы Новости Львова Андрей Садовой Транспорт
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