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      У эвакуированных из Италии украинцев тест коронавируса не показал, – МОЗ

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      Украинцам, которых 15 марта спецрейсом привезли в Украину из Италии, прямо в аэропорту "Борисполь" провели экспресс-тест на COVID-19. Все 123 человека имеют отрицательный результат теста: то есть, ни у кого коронавируса не обнаружено.

      Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины ночью 16 марта, через несколько часов после прилета спецрейса из Италии. 

      Подробнее Спецборт с эвакуированными из Италии украинцами приземлился в "Борисполе": видео

      Анализы прибывших из Италии на Covid-19: официальная информация

      • Перед посадкой в ​​самолет итальянские медики осматривали пассажиров и измеряли им температуру.
      • После прилета это же сделали украинские врачи. Никаких отклонений от нормы не было.
      • Сразу в Борисполе эпидемиологи сделали быстрый тест на COVID-19: все результаты – отрицательные.
      • Все, кто вернулся из Италии спецрейсом 15 марта, 14 дней будут находиться в самоизоляции.

      О возвращении украинцев из Италии: предыстория

      • В ночь на 13 марта словенские пограничники завернули два автобуса с украинцами, которые возвращались из Италии.
      • На родину хотели вернуться около 100 наших граждан, но Словения закрыла границу для иностранцев.
      • Украинцы не хотели возвращаться в Италию и длительное время находились на границе со Словенией в подвешенном состоянии.
      • Делом занялись МИД и президент Зеленский. В итоге решили эвакуировать граждан Украины. 
      • SkyUp бесплатно предоставил свой самолет, который после высадки всех эвакуированных тщательно продезинфицируют.
      • 15 марта поздно вечером все украинцы уже были в Борисполе.

      Границу Украины для иностранцев закрыли: какие КПП открыты для украинцев – интерактивная карта в материале 24 канала.

      Спецборт с эвакуированными из Италии украинцами приземлился в "Борисполе": видео
      15 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: авиация SkyUp Здоровье Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Министерство здравоохранения Украины Словения Новости Украины
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