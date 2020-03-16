У эвакуированных из Италии украинцев тест коронавируса не показал, – МОЗ

Украинцам, которых 15 марта спецрейсом привезли в Украину из Италии, прямо в аэропорту "Борисполь" провели экспресс-тест на COVID-19. Все 123 человека имеют отрицательный результат теста: то есть, ни у кого коронавируса не обнаружено.

Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины ночью 16 марта, через несколько часов после прилета спецрейса из Италии.

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Анализы прибывших из Италии на Covid-19: официальная информация

Перед посадкой в ​​самолет итальянские медики осматривали пассажиров и измеряли им температуру.

После прилета это же сделали украинские врачи. Никаких отклонений от нормы не было.

Сразу в Борисполе эпидемиологи сделали быстрый тест на COVID-19: все результаты – отрицательные.

Все, кто вернулся из Италии спецрейсом 15 марта, 14 дней будут находиться в самоизоляции.

О возвращении украинцев из Италии: предыстория

В ночь на 13 марта словенские пограничники завернули два автобуса с украинцами , которые возвращались из Италии.

На родину хотели вернуться около 100 наших граждан, но Словения закрыла границу для иностранцев.

Украинцы не хотели возвращаться в Италию и длительное время находились на границе со Словенией в подвешенном состоянии.

Делом занялись МИД и президент Зеленский. В итоге решили эвакуировать граждан Украины.

SkyUp бесплатно предоставил свой самолет, который после высадки всех эвакуированных тщательно продезинфицируют.

15 марта поздно вечером все украинцы уже были в Борисполе.