В евакуйованих з Італії українців тест коронавірусу не виявив, – МОЗ

Українцям, яких 15 березня спецрейсом привезли до України з Італії, просто в аеропорту "Бориспіль" провели експрес-тест на COVID-19. Усі 123 людини мають негативний результат тесту: тобто, ні у кого коронавірусу не виявлено.

Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України вночі 16 березня, за кілька годин після прильоту спецрейсу з Італії.

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Аналізи прибулих з Італії на Covid-19: офіційна інформація

Перед посадкою в літак італійські медики оглядали пасажирів та вимірювали їм температуру.

Після прильоту це ж зробили українські лікарі. Жодних відхилень від норми не було.

Одразу в Борисполі епідеміологи зробили швидкий тест на COVID-19: усі результати – негативні.

Усі, хто повернувся з Італії спецрейсом 15 березня, 14 днів перебуватимуть у самоізоляції.

Про повернення українців з Італії: передісторія

У ніч на 13 березня словенські прикордонники завернули два автобуси з українцями, які поверталися з Італії.

На батьківщину хотіли повернутися близько 100 наших громадян, але Словенія закрила кордон для іноземців.

Українці не хотіли повертатися до Італії та тривалий час перебували на кордоні зі Словенією у підвішеному стані.

Справою зайнялися МЗС та президент Зеленський. У підсумку вирішили евакуювати громадян України.

SkyUp безкоштовно надав свій літак, який після висадки усіх евакуйованих ретельно продезінфікують.

15 березня пізно ввечері усі українці вже були в Борисполі.

Кордон України для іноземців закрили: які КПП відкриті для українців – інтерактивна карта у матеріалі 24 каналу.