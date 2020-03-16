В евакуйованих з Італії українців тест коронавірусу не виявив, – МОЗ
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Українцям, яких 15 березня спецрейсом привезли до України з Італії, просто в аеропорту "Бориспіль" провели експрес-тест на COVID-19. Усі 123 людини мають негативний результат тесту: тобто, ні у кого коронавірусу не виявлено.
Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України вночі 16 березня, за кілька годин після прильоту спецрейсу з Італії.
Детальніше Спецборт з евакуйованими з Італії українцями приземлився в "Борисполі": відео
Аналізи прибулих з Італії на Covid-19: офіційна інформація
- Перед посадкою в літак італійські медики оглядали пасажирів та вимірювали їм температуру.
- Після прильоту це ж зробили українські лікарі. Жодних відхилень від норми не було.
- Одразу в Борисполі епідеміологи зробили швидкий тест на COVID-19: усі результати – негативні.
- Усі, хто повернувся з Італії спецрейсом 15 березня, 14 днів перебуватимуть у самоізоляції.
Про повернення українців з Італії: передісторія
- У ніч на 13 березня словенські прикордонники завернули два автобуси з українцями, які поверталися з Італії.
- На батьківщину хотіли повернутися близько 100 наших громадян, але Словенія закрила кордон для іноземців.
- Українці не хотіли повертатися до Італії та тривалий час перебували на кордоні зі Словенією у підвішеному стані.
- Справою зайнялися МЗС та президент Зеленський. У підсумку вирішили евакуювати громадян України.
- SkyUp безкоштовно надав свій літак, який після висадки усіх евакуйованих ретельно продезінфікують.
- 15 березня пізно ввечері усі українці вже були в Борисполі.
Кордон України для іноземців закрили: які КПП відкриті для українців – інтерактивна карта у матеріалі 24 каналу.
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