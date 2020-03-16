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      В евакуйованих з Італії українців тест коронавірусу не виявив, – МОЗ

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      Українців повернули з Італії спецрейсом / Скріншот з відео ОП

      Українцям, яких 15 березня спецрейсом привезли до України з Італії, просто в аеропорту "Бориспіль" провели експрес-тест на COVID-19. Усі 123 людини мають негативний результат тесту: тобто, ні у кого коронавірусу не виявлено.

      Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України вночі 16 березня, за кілька годин після прильоту спецрейсу з Італії. 

      Детальніше Спецборт з евакуйованими з Італії українцями приземлився в "Борисполі": відео

      Аналізи прибулих з Італії на Covid-19: офіційна інформація

      • Перед посадкою в літак італійські медики оглядали пасажирів та вимірювали їм температуру.
      • Після прильоту це ж зробили українські лікарі. Жодних відхилень від норми не було.
      • Одразу в Борисполі епідеміологи зробили швидкий тест на COVID-19: усі результати – негативні.
      • Усі, хто повернувся з Італії спецрейсом 15 березня, 14 днів перебуватимуть у самоізоляції.

      Про повернення українців з Італії: передісторія

      • У ніч на 13 березня словенські прикордонники завернули два автобуси з українцями, які поверталися з Італії.
      • На батьківщину хотіли повернутися близько 100 наших громадян, але Словенія закрила кордон для іноземців.
      • Українці не хотіли повертатися до Італії та тривалий час перебували на кордоні зі Словенією у підвішеному стані.
      • Справою зайнялися МЗС та президент Зеленський. У підсумку вирішили евакуювати громадян України. 
      • SkyUp безкоштовно надав свій літак, який після висадки усіх евакуйованих ретельно продезінфікують.
      • 15 березня пізно ввечері усі українці вже були в Борисполі.

      Кордон України для іноземців закрили: які КПП відкриті для українців – інтерактивна карта у матеріалі 24 каналу.

      Голос країни 10 сезон: учасники всіх команд шоу
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: авіація SkyUp Здоров'я Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Міністерство охорони здоров’я Словенія Новини України
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