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      Карантин будет иметь и положительные последствия для Украины, – социолог

      - Читати новину українською
      Головаха Евгений – социолог / file.liga.net

      Страны мира прикручивают демократию на время карантина, вводя множество ограничений прав граждан. Строгие правила вводят и в Украине, однако тоталитаризм нам не грозит. Так считает заместитель директора Института социологии НАН Евгений Головаха.

      Головаха в интервью 24 каналу напомнил  историю с туристами, которые вернулись в Борисполь и не захотели идти на карантин. Им сказали, что они должны быть изолированы, а они просто выломали дверь и разбежались, куда хотели.

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      "Ну, какой тоталитаризм у нас может быть? Они взбодрились, что могут немножко активнее что-то запрещать?", – рассуждает социолог.

      Он убежден, что после всей этой ситуации для Украины даже будут положительные последствия.

      Я это рассматриваю как нормальное явление. Страна, которой менее 30 лет, у которой не сложилась политическая система, у которой не сформировались экономические условия к развитию, будет развиваться очень медленно. Положительные последствия в этой ситуации будут, но они будут в психологии людей,
      – говорит Евгений Головаха.

      По его мнению, ситуация не улучшится, пока не сменятся два фактора:

      • Первый – измениться психологические черты, которые у нас были приобретенными веками существования в зависимости.
      • Второй – это ценности. Они у нас, к сожалению, пока не демократические.

      Если это будет меняться – все будет нормально. Пока видим признаки того, что за 30 лет что-то таки изменилось к лучшему,
      – успокаивает Евгений Головаха.

      Полную версию интервью с социологом читайте по ссылке.

      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020
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