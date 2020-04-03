Карантин будет иметь и положительные последствия для Украины, – социолог

Страны мира прикручивают демократию на время карантина, вводя множество ограничений прав граждан. Строгие правила вводят и в Украине, однако тоталитаризм нам не грозит. Так считает заместитель директора Института социологии НАН Евгений Головаха.

Головаха в интервью 24 каналу напомнил историю с туристами, которые вернулись в Борисполь и не захотели идти на карантин. Им сказали, что они должны быть изолированы, а они просто выломали дверь и разбежались, куда хотели.

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"Ну, какой тоталитаризм у нас может быть? Они взбодрились, что могут немножко активнее что-то запрещать?", – рассуждает социолог.

Он убежден, что после всей этой ситуации для Украины даже будут положительные последствия.

Я это рассматриваю как нормальное явление. Страна, которой менее 30 лет, у которой не сложилась политическая система, у которой не сформировались экономические условия к развитию, будет развиваться очень медленно. Положительные последствия в этой ситуации будут, но они будут в психологии людей,

– говорит Евгений Головаха.

По его мнению, ситуация не улучшится, пока не сменятся два фактора:

Первый – измениться психологические черты, которые у нас были приобретенными веками существования в зависимости.

Второй – это ценности. Они у нас, к сожалению, пока не демократические.

Если это будет меняться – все будет нормально. Пока видим признаки того, что за 30 лет что-то таки изменилось к лучшему,

– успокаивает Евгений Головаха.

Полную версию интервью с социологом читайте по ссылке.