Карантин будет иметь и положительные последствия для Украины, – социолог
Страны мира прикручивают демократию на время карантина, вводя множество ограничений прав граждан. Строгие правила вводят и в Украине, однако тоталитаризм нам не грозит. Так считает заместитель директора Института социологии НАН Евгений Головаха.
Головаха в интервью 24 каналу напомнил историю с туристами, которые вернулись в Борисполь и не захотели идти на карантин. Им сказали, что они должны быть изолированы, а они просто выломали дверь и разбежались, куда хотели.
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"Ну, какой тоталитаризм у нас может быть? Они взбодрились, что могут немножко активнее что-то запрещать?", – рассуждает социолог.
Он убежден, что после всей этой ситуации для Украины даже будут положительные последствия.
Я это рассматриваю как нормальное явление. Страна, которой менее 30 лет, у которой не сложилась политическая система, у которой не сформировались экономические условия к развитию, будет развиваться очень медленно. Положительные последствия в этой ситуации будут, но они будут в психологии людей,
– говорит Евгений Головаха.
По его мнению, ситуация не улучшится, пока не сменятся два фактора:
- Первый – измениться психологические черты, которые у нас были приобретенными веками существования в зависимости.
- Второй – это ценности. Они у нас, к сожалению, пока не демократические.
Если это будет меняться – все будет нормально. Пока видим признаки того, что за 30 лет что-то таки изменилось к лучшему,
– успокаивает Евгений Головаха.
Полную версию интервью с социологом читайте по ссылке.
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