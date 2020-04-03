Карантин матиме й позитивні наслідки для України, – соціолог
Країни світу прикручують демократію на час карантину, вводячи безліч обмежень прав громадян. Строгі правила вводять і в Україні, однак тоталітаризм нам наразі не загрожує. Так вважає заступник директора Інституту соціології НАН Євген Головаха.
Головаха в інтерв’ю 24 каналу нагадав, що історію з туристами, які повернулись до Борисполю і не захотіли іти на карантин. Їм сказали, що вони мають бути ізольовані, а вони просто двері виламали і розбіглись, куди хотіли.
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"Ну, який тоталітаризм у нас може бути? Вони прибадьорились, що можуть трошки активніше щось забороняти?", – розмірковує соціолог.
Він переконаний, що після цієї всієї ситуації для України навіть будуть позитивні наслідки.
Я це розглядаю, як нормальне явище. Країна, якій менше 30 років, у якої не склалась політична система, у якої не сформувались економічні умови до розвитку, розвиватиметься дуже повільно. Позитивні наслідки у цій ситуації будуть, але вони будуть у психології людей,
– каже Євген Головаха.
На його думку, ситуація не покращиться, поки не зміняться два фактори:
- Перший – має змінитись психологічні риси, які у нас були набуті століттями існування у залежності.
- Другий – це цінності. Вони у нас, на жаль, поки що не демократичні.
Якщо це буде змінюватись – все буде нормально. Поки що бачимо ознаки того, що за 30 років щось таки змінилось на краще,
– заспокоює Євген Головаха.
Повну версію інтерв’ю з соціологом читайте за посиланням.
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