Люди верят, что мы все можем погибнуть, – разговор с известным социологом

О том, научит ли украинцев экономический кризис, усиленный карантином, не голосовать за популистов и будет ли все это иметь хоть какие-то положительные последствия для нас, заместитель директора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха рассказал сайту 24 канала.

Пандемия коронавируса и внедрение длительного карантина сделают мировой финансовый кризис для Украины еще более ощутимым. Отсутствие единой и внятной позиции власти, как минимизировать риски ситуации для страны, не улучшает ожиданий от последствий того идеального шторма, в котором мы оказались.

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Как эта ситуация изменит украинцев и будут ли эти изменения к лучшему – 24 каналу объяснил социолог, заместитель директора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха.



Социолог Евгений Головаха / Фото: "День"

Есть мнение, что нынешний кризис сделает украинцам прививку от популизма и мы больше не будем приводить к власти не специалистов…

На самом деле, мы уже пережили столько кризисов, что вывод, будто именно этот кризис нас чему-то научит, я бы назвал несколько преждевременным. Я не вижу, чтобы предыдущие кризисы нас чему-то учили. Главным образом из-за того, что у нас отсутствует опыт государственного строительства. На это повлиял и исторический фактор, и то, что у нас управленческая элита низкого качества. В конце концов, наши избиратели все равно живут в несколько иллюзорном мире и верят, что можно найти какого-нибудь условного мессию.

То есть, мы все продолжаем верить, что придет кто-то добрый и всесильный, который всех спасет?

Да. Мы еще долго будем его ждать. Проблема в том, что подавляющему большинству избирателей очень трудно самостоятельно выявить профессиональных управленцев. И это, на самом деле, не их дело, это – дело партийной жизни страны. Пока мы не наладили механизм формирования профессиональных управленцев через политико-партийную структуру, ничего хорошего не будет.

У нас нет устоявшихся идеологических партий, у нас все партии – лидерские. Кроме, скажем, правых радикалов. Были еще левые радикалы, но от них избавились, остались только правые, у них есть определенная идеология. Но ее не все наши избиратели разделяют. А других найти не могут.

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Чтобы у нас был ответственный избиратель, политики должны учиться на своих ошибках. Они должны создавать действительно идеологические партии, которые должны между собой конкурировать. В последнее время это все сложнее делать, поскольку в мире наблюдается серьезное разочарование системными политиками и увлечение популистами.

Единственное, чему украинцев действительно может научить этот кризис, так это быть ответственными за себя. Что от твоих действий зависит твоя собственная жизнь. Это будет прекрасным признаком взросления украинского общества.

Еще какие положительные последствия могут быть в том, что сейчас происходит?

Трудно сказать. Негативные последствия легче перечислить – они непосредственны и очевидны. Люди победнеют, бизнес будет в упадке, меньше будет расходов на развитие культуры и образования, и так далее.

Положительное, наверное, будет заключаться в том, что у людей начнет формироваться дисциплинированность.

Дисциплинированность – это важно?

Это обязательно нужно для позитивного, демократического и устойчивого развития. Также абсолютно необходимая черта развития – ответственность. Она тоже может начать формироваться. У нас этих качеств не было исторически. У нас вместо дисциплины была палка – либо крепостническая, либо имперская, либо еще какая-то. Вместо ответственности у нас было начальство, которое все знало и отдавало приказы.

Еще из положительных последствий – колоссальный толчок для развития социальных сетей и виртуального пространства в Украине. Сейчас непосредственное общение сокращается и переходит в сети. Это также станет толчком для развития страны. Потому что такие технологии – средство для развития современного демократического общества.

Возможно, после этих событий у нас начнут больше заботиться о медицине, повысят зарплату медработникам и сделают эту профессию гораздо более престижной. Возможно, наконец, у нас изменятся приоритеты, и люди поймут, что гораздо лучше нужно оплачивать работу тех, кто лечит и спасает жизни людей.

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В интервью три недели назад вы говорили, что у Зеленского кредита доверия от общества осталось где-то до начала лета…

Ну, вы понимаете, сколько всего изменилось за это время! Не было такой вспышки коронавируса, не было итальянской истории, которая так всех напугала. Но мир так испугался эпидемии, посмотрев, что творится в Италии, а затем – в Испании, что закрыл все границы. Хотя мне кажется, что это – не совсем адекватная оценка ситуации, если она базируется только на опыте Италии. Вот, кстати интересно будет посмотреть, за экспериментом батьки Лукашенко, который ничего не закрыл. Интересно будет посмотреть, действительно ли мы будем в лучшей ситуации, чем Беларусь. И посмотреть, как ситуация будет развиваться у шведов, которые отказались от карантина, и в Австрии. Интересно будет сравнить события в странах, которые до того были на одном уровне развития. Возможно, все закрыть и остановить экономику – это ошибочная стратегия.

Кстати, посмотрите, как ситуация демонстрирует, насколько у нас не умеют ничего налаживать, могут только запрещать. Вместо того, чтобы наладить нормальную профилактику и помощь во время карантина, пошли путем запретов. Вместо того, чтобы организовать нормальную изоляцию для тех, кто возвращается домой из стран вспышки коронавирусной инфекции, обеспечить всех теми же масками, у нас запретили все. Но запретить – это же не сделать. Запретить – это сделать еще один шаг к разрушению.

Это все выедает кредит доверия украинцев к власти?

Увидим. Людей напугали, они верят в то, что мы все можем погибнуть. Это всегда мобилизует и поддерживает ориентацию на власть, которая может тебя защитить. Я бы не называл это доверием. Вы же видите как ситуацией воспользовались в России, для того, чтобы отработать новый тоталитарный строй. Ну, и у нас немножко так взбодрились.

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Взбодрились, что можно продвинуться к тоталитаризму?

Ну, какой тоталитаризм у нас может быть? Они взбодрились, что могут немножко активнее что-то запрещать. Посмотрите на историю с туристами, которые вернулись в Борисполь и не захотели идти на карантин. Им сказали, что они должны быть изолированы, а они просто выломали дверь и разбежались, куда хотели. Ну, о каком тоталитаризме можно говорить?

Я это рассматриваю, как нормальное явление. Страна, которой менее 30 лет, у которой не сложилась политическая система, у которой не сформировались экономические условия к развитию, будет развиваться очень медленно. Положительные последствия в этой ситуации будут, но они будут в психологии людей. Пока у нас не изменятся два фактора, ситуация не улучшится.

Какие это должны быть факторы?

Первый – должны измениться психологические черты, которые у нас были приобретены веками существования в зависимости. Второй – это ценности. Они у нас, к сожалению, пока не демократические. Если это будет меняться – все будет нормально. Пока видим признаки того, что за 30 лет что-то таки изменилось к лучшему.

Предпосылки к досрочным выборам Вы видите?

Боюсь, что предпосылки есть. Первая из них – раскол во властной команде. Когда есть раскол в Парламентском монобольшинстве, нужно либо находить пути взаимопонимания, либо выходить на досрочные выборы.

А почему Вы этого боитесь?

Потому что из-за этого будет еще больше проблем. Я сторонник регулярной смены власти. Это свидетельствует, что в стране нормальная ситуация. Когда организовывают постоянные перевыборы, это – признак политического кризиса.