Карантин и борьба с коронавирусом: как это будет делать соседняя Россия

Российский президент Владимир Путин провел встречу с главами регионов касательно эпидемии коронавируса и принятых из-за нее мероприятий в России. В частности, Путин заявил о повышении выплат врачам, которые будут ухаживать за больными коронавирусом, и государственную поддержку бизнеса.

Доплаты врачам

Владимир Путин пообещал, что весь медицинский персонал, который будет задействован в борьбе с коронавирусом, получит ежемесячные доплаты от государства. Это будет касаться не только врачей, но и медсестер, работников скорой и тому подобное.

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Суммы обещанных доплат:

врачи – 80 тысяч рублей (по курсу на 8 апреля около 28,5 тысячи гривен)

средний медицинский персонал – 50 тысяч рублей (около 17,8 тысячи гривен)

младший медперсонал – 25 тысяч рублей (8,9 тысячи гривен)

врачи скорой – 50 тысяч рублей;

фельдшер, медсестры бригад и водители скорой – 25 тысяч рублей.

Карантинные ограничения

Ранее Путин призвал россиян продолжать соблюдать режим самоизоляции, который уже идет в России. Мол, это действительно сложно, но другого выбора сейчас нет.

Мы внимательно изучаем опыт всех стран, которые также столкнулись с коронавирусом. Он говорит о том, что самыми сложными являются первые четыре-пять недель с начала эпидемии. Это означает, что для развития нашей ситуации определяющими будут ближайшие две-три недели,

– подчеркнул президент России.

Впрочем Путин пообещал, что закрытие транспортного и пассажирского сообщения в регионах России не будет. В то же время он отметил и то, что нельзя закрывать границы и между регионами.

"Нельзя останавливать экономику, закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий. Мы с вами должны понимать, к каким потерям и разрушительным последствиям это может привести", – заявил Путин.

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Поддержка бизнеса

Лидер Кремля заверил, что малые предприятия, пострадавшие от эпидемии коронавируса, получат отсрочку по выплатам страховых взносов в социальные фонды на 6 месяцев.

Он также обязал российское правительство вместе с Центральным банком за 5 дней подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса в условиях кризиса.

По словам Владимира Путина, такая программа должна максимально позволить компаниям сохранять занятость и доходы населения.

Считаю справедливой следующую формулу: помогать, прежде всего, в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость,

– отметил российский президент.

По его мнению, сейчас в России нужно создать все условия для того, чтобы компании, организации, предприниматели возвращались к нормальному графику работы.

Поддержка населения

Путин также пообещал, что когда несмотря на поддержку государством бизнеса, люди будут терять работу, то государство будет помогать уже напрямую им самим.

Здесь речь идет прежде всего о тех россиянах, чьи доходы сократились из-за эпидемии, семьям с детьми и людям, которые не могут вовремя платить по кредитам.

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В этом контексте, например, семьи, имеющие право на материнский капитал по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка, получат дополнительные выплаты в апреле, мае и июне.

Кроме того, семьям с детьми, где родители временно безработные, кроме пособия по безработице, в ближайшие три месяца будут дополнительно выплачивать еще по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Что известно о коронавирусе в России?

Только за последние сутки в России зафиксировали 1 тысячу 175 новых случаев заболевания коронавирус. По состоянию на 8 апреля у наших соседей уже подтвердили более 8 тысяч 600 случаев заболевания. Статистика неточная, так как россияне учитывают и случаи заболевания в оккупированных ими Крыму и Севастополе.



За все время эпидемии от коронавируса в России умерли уже 63 человека. Впрочем 580 человек, которые переносили инфекцию, выздоровели и были выписаны из больниц.