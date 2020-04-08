Карантин і боротьба з коронавірусом: як це робитиме сусідня Росія

Російський президент Володимир Путін провів зустріч з главами регіонів щодо епідемії коронавірусу та вжитих через неї заходів у Росії. Зокрема, Путін заявив про підвищення виплат лікарям, які доглядатимуть за хворими на коронавірус, і державну підтримку бізнесу.

Доплати лікарям

Володимир Путін пообіцяв, що увесь медичний персонал, який буде задіяний у боротьбі з коронавірусом, отримає щомісячні доплати від держави. Це стосуватиметься не лише лікарів, а й медсестер, працівників швидкої тощо.

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Суми обіцяних доплат:

лікарі – 80 тисяч рублів (за курсом на 8 квітня близько 28,5 тисячі гривень);

середній медичний персонал – 50 тисяч рублів (близько 17,8 тисячі гривень);

молодший медперсонал – 25 тисяч рублів (8,9 тисячі гривень);

лікарі швидкої – 50 тисяч рублів;

фельдшері, медсестри бригад і водії швидкої – 25 тисяч рублів.

Карантинні обмеження

Передовсім Путін закликав росіян продовжувати дотримуватися режиму самоізоляції, який уже триває в Росії. Мовляв, це справді складно, але іншого вибору зараз немає.

Ми уважно вивчаємо досвід усіх країн, які також зіткнулися з коронавірусом. Він говорить про те, що найскладнішими є перші чотири-п'ять тижнів з початку епідемії. Це означає, що для розвитку нашої ситуації визначальними будуть найближчі два-три тижні,

– наголосив президент Росії.

Втім Путін пообіцяв, що закриття транспортного і пасажирського сполучення у регіонах Росії не буде. Водночас він наголосив і на тому, що не можна закривати кордони і між регіонами.

"Не можна зупиняти економіку, закривати транспортний, вантажне, пасажирське сполучення між регіонами, масово обмежувати роботу підприємств. Ми з вами повинні розуміти, до якого втрат і руйнівних наслідків це може призвести", – заявив Путін.

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Підтримка бізнесу

Лідер Кремля запевнив, що малі підприємства, які постраждали від епідемії коронавірусу, отримають відтермінування щодо виплат страхових внесків у соціальні фонди на 6 місяців.

Він також зобов'язав російський уряд разом з Центральним банком за 5 днів підготувати програму додаткової підтримки бізнесу в умовах кризи.

За словами Володимира Путіна, така програма повинна максимально дозволити компаніям зберігати зайнятість і доходи населення.

Вважаю справедливою наступну формулу: допомагати, перш за все, в першу чергу тим компаніям, які зберігають зайнятість,

– наголосив російський президент.

На його думку, нині у Росії потрібно створити всі умови для того, щоб компанії, організації, підприємці поверталися в нормальний графік роботи.

Підтримка населення

Путін також пообіцяв, що коли попри підтримку державою бізнесу, люди втрачатимуть роботу, то держава допомагатиме вже напряму їм самим.

Тут мовиться передовсім про тих росіян, чиї доходи скоротилися через епідемію, сім'ям з дітьми і людям, які не можуть вчасно платити за кредитами.

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У цьому контексті, наприклад, сім'ї, які мають право на материнський капітал по п'ять тисяч рублів щомісячно на кожну дитину, отримають додаткові виплати у квітні, травні і червні.

Крім того, сім'ям з дітьми, де батьки тимчасово безробітні, крім допомоги по безробіттю, у найближчі три місяці будуть додатково виплачувати ще по три тисячі рублів на місяць на кожну неповнолітню дитину.

Що відомо про коронавірус у Росії?Лише за останню добу у Росії зафіксували 1 тисячу 175 нових випадків захворювання на коронавірус. Станом на 8 квітня у наших сусідів вже підтвердили понад 8 тисяч 600 випадків захворювання. Статистика не є точною, адже росіяни враховують і випадки захворювання в окупованих ними Криму і Севастополі.



За увесь час епідемії від коронавірусу в Росії померли вже 63 людини. Втім 580 осіб, які переносили інфекцію, одужали і були виписані з лікарень.