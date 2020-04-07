Росію чекають тяжкі часи, – російський журналіст про ситуацію в країні через COVID-19

За різними прогнозами, через пандемію в РФ передбачають від 9 до 30 мільйонів безробітних. Крім цього, декілька мільйонів мігрантів зараз перебувають в моторошному становищі. Це той гібридний федералізм, який "накрив" Росію.

Таку думку в ефірі програми "Політбюро" на 24 каналі висловив російський журналіст Ігор Яковенко.

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Він також розповів, що наразі всі російські ЗМІ розповсюджують фейки про коронавірус:

По-перше, що пандемія – це рукотворна історія, а також все це вигадали американці, щоб заволодіти світом, вбити всіх і стати господарями планети; По-друге, що зараз від коронавірусу помре Захід, і світ накриє одним Радянським Союзом.

Журналіст зазначив, що вірять росіяни цьому чи ні – це складне питання. Тому що всі люди перебувають у своїх інформаційних бульбашках, особливо в умовах пандемії, самоізоляції.

Ми спілкуємося тільки з найближчим оточенням: фейсбучним, твітерним, тобто, дистанційним. Тому у моїй "інформаційній бульбашці" в це ніхто не вірить. Що стосується всіх інших росіян, складно сказати. Думаю, що якийсь ефект ця пропаганда має,

– відзначив Ігор Яковенко.

Довідка. Нещодавно стало відомо, що в головного лікаря "Комунарки" Дениса Проценко діагностували коронавірус. Незадовго до цього Володимир Путін зустрічався з лікарем, не був одягнений в маску, а також без рукавичок потиснув руку Проценку.

За словами Ігоря Яковенка, після цього Путін почав мити руки. І це "умивання рук", після спілкування з Проценком, стало його єдиним заняттям. Все інше він"звалив" на уряд регіонів.

"Оскільки Путін – єдиний "разводящій" в країні, тобто людина, яка приймає рішення та вирішує конфлікти, то розв’язувати ці проблеми немає кому. Вже почалися конфлікти між урядом та регіонами", – повідомив журналіст.

Він розповів, що наразі президент Чечні Рамзан Кадиров закрив свій регіон. Натомість голова уряд РФ Михайло Мішустін йому сказав, що цього робити не можна.

Кадиров його послав. Просто сказав, що нікого не буде впускати у свій регіон,

– відзначив журналіст.



Рамзан Кадиров, Михайло Мішустін / Колаж 24 каналу

Ведуча програми запитала журналіста про те, чи, насправді, в Росії зараз чимало людей не бояться озвучувати свою позицію, та публічно виступати з критикою як медичної системи, так і влади.

За його словами, ті, хто не боялися, продовжують не боятися. Зокрема, Анастасія Васильєва (лідерка організації "Альянс лікарів" – 24 канал) не боялася до цього.

Що відомо про Анастасію Васильєву?

Це очільниця правозахисної організації "Альянс лікарів", яка повідомила про епідемію "позалікарняної пневмонії", що спалахнула в країні у розпал світової пандемії коронавірусу. За її словами, російська влада шукає спосіб приховати справжні масштаби COVID-19 у країні і жертвує заради цього безпекою медичного персоналу.



2 квітня поліція Новгородської області звинуватила членів організації в порушенні режиму самоізоляції, та затримала Васильєву та деяких учасників "Альянсу лікарів".

Ігор Яковенко розповів, що відомий російський пропагандист Володимир Соловйов дуже багато брехав щодо Катерини Васильєвої. Оскільки він вибирає людей, які кажуть правду, і намагається їх "облити нечистотами".



Анастасія Васильєва, Володимир Соловйов / Колаж 24 каналу

Журналіст відзначив: не можна сказати, що зараз в Росії є масове безстрашшя. На його думку, ще все попереду.

Коли до кінця квітня 2020 року у мільйонів людей, я думаю, що це десятки мільйонів, закінчаться засоби для існування, ось тоді з’явиться безстрашшя. Я думаю, що до цього віра теж закінчиться. Думаю, що Росію чекають тяжкі часи,

– повідомив Ігор Яковенко.

Він також розповів, що у Москві, переважно, дотримуються карантину. Натомість в регіонах дещо інша ситуація. Наприклад, в Новосибірську глава суб’єкта федерації сказав, що він готовий перервати цей неробочий місяць, і, так би мовити, "відкрити регіон для пандемії".

За словами журналіста, це пов’язано з тим, що зникла та вертикаль правління, яку створив Путін, і була гордістю російських інформаційних військ.

Путін зник, його немає. На сьогодні президента в країні немає. Він все віддав уряду. Уряд – технічний, не є "разводящім". Був єдиний "рішала" – Путін, зараз "рішали" немає. Він займається особистою гігієною,

– додав Ігор Яковенко.

Коронавірус у Росії: що відомо

Станом на 7 квітня, у Росії офіційно підтвердили 7 497 випадків зараження коронавірусом, більшість з яких у Москві. Загалом COVID-19 зафіксували у 80 російському регіоні.

За добу від коронавірусної інфекції померли ще 11 людей. Загалом від початку поширення вірусу в Росії зафіксували 58 смертей. 494 осіб одужали.



Правила, яких необхідно дотримуватися / Інфографіка 24 каналу