Російська пропагандистка заявила, що у РФ від коронавірусу померли 40 тисяч людей
Одна з головних російських державних пропагандистів та телеведуча Ірада Зейналова у прямому ефірі заявила, що у Росії від коронавірусу померли вже 40 тисяч людей.
Інцидент трапився в ефірі телеканалу "НТВ". Відео курйозу оприлюднили на телеграм-каналі "Лепра".
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Зауважимо, що за офіційною статистикою станом на 6 квітня у Росії на коронавірус захворіли 6 343 людей, з них померли 47 хворих. Тоді як Зейналова у прямому ефірі сказала про 40 000 померлих від COVID-19
У Росії понад 5 тисяч інфікованих, понад 40 тисяч померли, хворі – у 79 регіонах,
– зазначила пропагандистка.
Що відомо про Іраду Зейналову?Це російська пропагандистка, яка працювала на "Першому каналі", "Росія", була кореспонденткою програм "Вєсті" та "Вєсті тижня". Наразі працює на телеканалі "НТВ".
У липні 2014 року Ірада брала участь у поширенні фейку про розп'ятого хлопчика. Весною 2014 року вона не лише підтримала захоплення Росією Криму, але й працювала з обґрунтування анексії у ЗМІ. За це була нагороджена медаллю "За заслуги перед вітчизною". Зейналова, за твердженням колег, є улюбленою тележурналісткою Володимира Путіна. Пропагандистці заборонили в'їзд в Україну.
Коронавірус у світі: все, що відомо
- У Росії офіційно підтвердили 6 343 випадок зараження коронавірусом, більшість з яких у Москві. Загалом COVID-19 зафіксували у 80 російському регіоні.
- 2 квітня Путін звернувся до росіян та продовжив режим неробочих днів до кінця квітня. По всій Росії провели понад 758 тисяч тестів на коронавірус.
- Британія засудила Китай і Росію за можливу дезінформацію про коронавірус.
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