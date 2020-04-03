15:16
3 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      БЛОГ Дмитрий Дубилет
      Екс-министр Кабинета министров Украины

      Как карантин может повлиять на судебную реформу

      -
      Как коронавирус может привести к важной судебной реформе. / daynews

      Из-за карантина многие судебные слушания начали проводиться дистанционно — в режиме видеоконференций. После того, как карантин закончится, Украине нужно ухватиться за эту возможность.

      Сейчас судебные дела распределяются в случайном порядке по судьям в рамках города или района. Это распределение призвано снижать коррупцию. Однако на практике, как мне объясняют опытные юристы, в рамках региона адвокаты обычно знают всех судей – и все равно легко договариваются.

      ​Читайте также: Три особенности борьбы с пандемией в Украине: что не так

      Что если сделать автораспределение дел не в рамках региона, а в рамках всей Украины? Чтобы дело из, скажем, Херсона, заслушивалось в Тернополе?

      Или даже больше! Что если имя судьи вообще не будет раскрываться сторонам в ходе слушания?

      Это все становится возможным, если перевести (оставить после карантина) рассмотрение дел в дистанционном формате.

      Слушания через видеоконференции могут не только поспособствовать снижению коррупции. Это удобней и экономней чисто с практической точки зрения (например, часто участники процесса собираются, чтобы тут же перенести дело на другую дату). Кроме того, это может дать толчок развитию Электронного суда, что также сделает судебный процесс прозрачней.

      Более 95% судебных дел являются открытыми для общественности. Соответственно, даже не придется тратить бюджеты на дорогие программно-аппаратные комплексы – большинство слушаний можно проводить через какой-нибудь Skype или Zoom. Единственное, у участников должна быть простая возможность пройти верификацию через ЭЦП или BankiD.

      Интересно: К чему приведет длительный карантин?

      Такой шаг мог бы существенно снизить коррупцию в рамках судебной системы. Коронавирус нам дал здесь мощный импульс, нужно им воспользоваться.

      Автор: Дмитрий Дубилет
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости политики Публикации Судьи
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 12:34 Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
      Інтернет 369172
      сегодня , 08:31 Курс валют на 3 апреля: доллар и евро снова упали в цене
      Новини України 5922
      сегодня , 08:40 Карантин и санкции против России: возможно ли завершение войны на Донбассе
      Блоги 3305
      сегодня , 11:53 Повышение инфляции, падение ВВП и средней заработной платы: правительство ухудшило прогнозы
      Новини України 3037
      сегодня , 14:17 Коронавирус в Испании: страна опередила Италию по количеству заражений
      Здорове життя 63785
      сегодня , 12:29 Продлят ли карантин после 24 апреля: прогнозы экспертов
      Новини України 297612
      сегодня , 12:01 Закон об обеспечении дополнительных соцгарантий из-за COVID-19 вступил в силу
      Новини України 3105
      сегодня , 11:06 Коронавирус в России: зафиксировано более 4 100 больных
      Лікування 145838
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 14:31 Украинский бизнес против коронавируса: кто и чем помогает
      Ярослав Голобородько
      сегодня , 07:20 Мы только входим в кризис, будет запрос на сильную руку, – социолог
      Інна Жолобович
      Залиште відгук