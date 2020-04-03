Как карантин может повлиять на судебную реформу

Из-за карантина многие судебные слушания начали проводиться дистанционно — в режиме видеоконференций. После того, как карантин закончится, Украине нужно ухватиться за эту возможность.

Сейчас судебные дела распределяются в случайном порядке по судьям в рамках города или района. Это распределение призвано снижать коррупцию. Однако на практике, как мне объясняют опытные юристы, в рамках региона адвокаты обычно знают всех судей – и все равно легко договариваются.

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Что если сделать автораспределение дел не в рамках региона, а в рамках всей Украины? Чтобы дело из, скажем, Херсона, заслушивалось в Тернополе?

Или даже больше! Что если имя судьи вообще не будет раскрываться сторонам в ходе слушания?

Это все становится возможным, если перевести (оставить после карантина) рассмотрение дел в дистанционном формате.

Слушания через видеоконференции могут не только поспособствовать снижению коррупции. Это удобней и экономней чисто с практической точки зрения (например, часто участники процесса собираются, чтобы тут же перенести дело на другую дату). Кроме того, это может дать толчок развитию Электронного суда, что также сделает судебный процесс прозрачней.

Более 95% судебных дел являются открытыми для общественности. Соответственно, даже не придется тратить бюджеты на дорогие программно-аппаратные комплексы – большинство слушаний можно проводить через какой-нибудь Skype или Zoom. Единственное, у участников должна быть простая возможность пройти верификацию через ЭЦП или BankiD.

Интересно: К чему приведет длительный карантин?

Такой шаг мог бы существенно снизить коррупцию в рамках судебной системы. Коронавирус нам дал здесь мощный импульс, нужно им воспользоваться.